Sara Pinto recorda pânico nos bastidores da TVI: «Eu não posso ir fazer o Jornal neste estado!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sara Pinto: O look impactante que captou toda a atenção

Parada de Estrelas: Sara Pinto chega e capta todas as atenções com um vestido de arrasar

Sara Pinto está grávida pela terceira vez e, apesar das complicações no início da gestação, a jornalista da TVI compartilha uma mensagem de esperança.

Sara Pinto, jornalista da TVI, está grávida pela terceira vez. Com 38 anos, a comunicadora encontra-se a meio da gravidez, com seis meses de gestação, mas foi só na festa do 32.º aniversário da TVI que anunciou a boa nova. Após o anúncio, a jornalista enfrentou uma onda de críticas.

Em entrevista no programa «Dois às 10», a jornalista partilhou a difícil experiência que viveu no final de 2024. «Apanhei um susto. Esta gravidez está a ser completamente diferente das outras duas. Tive ali um susto nos primeiros meses. Foi uma situação parecida com o que aconteceu com a nossa Mafalda Castro. Foi o descolamento da placenta. Tive uma hemorragia a pouco mais de uma hora de ir para o ar», contou.

A gravidade da situação foi tal que a jornalista viu-se obrigada a não apresentar o Jornal nesse dia. «Das outras duas vezes nunca tinha passado por nada deste género», revelou, recordando como, naquele momento, a possibilidade de perder a gravidez parecia real. «Achei mesmo que esta gravidez não ia para a frente, mas, felizmente, chegou», disse com um suspiro de alívio.

Em dezembro, a complicação obrigou Sara Pinto a fazer uma pausa no trabalho e a ficar de baixa. A jornalista recordou que passou o Natal e o fim de ano em casa, «muito quietinha».

Este relato de Sara Pinto visa não só partilhar a sua experiência, mas também oferecer uma mensagem de esperança a outras grávidas que possam estar a enfrentar situações semelhantes. «Felizmente, a situação reverteu-se. Pode haver um desfecho feliz. Até cheguei muito pessimista ao hospital, mas, felizmente, agora está a correr tudo bem», afirmou a jornalista, mais tranquila.

Sara Pinto prepara-se para a chegada do terceiro filho, prevista para meados de junho, com a esperança renovada após o susto vivido no início da gravidez.