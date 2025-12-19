Manuel Luís Goucha surpreende Sara Prata com o que nunca lhe disse: «Se isto não é amor, então o que é?»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 55min

Sara Prata foi surpreendida por Manuel Luís Goucha com uma declaração sentida, onde a admiração profissional deu lugar a palavras de carinho profundo.

Habituada a dar a sua opinião todos os domingos no “Funtástico”, Sara Prata foi desta vez quem ficou sem palavras. Esta manhã, no “Dois às 10”, a atriz foi surpreendida por Manuel Luís Goucha com uma mensagem especial, carregada de carinho e emoção.

Através de um depoimento sentido, o apresentador fez questão de elogiar não só o talento de Sara Prata, mas também a mulher que conheceu para lá das câmaras. “Sempre admirei o teu talento e a simpatia que revelavas, mas agora conheço-te melhor como ser humano”, começou por dizer.

Manuel Luís Goucha destacou ainda as afinidades que descobriu ao longo do convívio profissional, sublinhando a gentileza e a alegria da atriz. “Conheço sobretudo a tua gentileza e alegria. Nunca te disse isto, mas o facto de ter ali alguém que sei que está comigo e com quem eu estou ajuda o meu desempenho”, confessou, num momento que emocionou a plateia.

O apresentador aproveitou ainda para incluir Cláudio Ramos na mensagem, recordando o percurso que partilharam no Big Brother 2021, reforçando o laço especial que os une em televisão.

A declaração terminou de forma marcante e comovente: “Tudo isto para te dizer que gosto muito de ti. E se isto não é amor, então o que é que é?

Um momento de verdadeira cumplicidade que rapidamente se tornou um dos mais comentados da manhã e que mostrou que, na televisão, as ligações mais fortes são feitas de respeito, admiração e afeto genuíno.

Temas: Sara Prata Goucha Funtástico

