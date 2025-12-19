Estão juntos há sete anos, mas muitos ainda não sabem quem é o homem que levou Sara Prata a mudança drástica

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 54min

Foi por acaso que João Leitão entrou na vida de Sara Prata. Sete anos depois, juntos, construíram uma família e encontraram nas paisagens alentejanas o lugar perfeito para recomeçar.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Esta manhã, Sara Prata marcou presença no programa "Dois às 10" para falar sobre a sua participação no "Funtástico" e acabou por revelar detalhes da sua história de amor com João Leitão.

A atriz contou que, inicialmente, não tinha qualquer intenção de ir ao jantar onde conheceu João: "Fui quase ao engano àquele jantar e fui contrariada. De repente, no jantar de amigos, começámos a conversar e numa mais deixámos de conversar”.

O casal namora desde o início de 2019 e sempre procurou manter a relação longe dos holofotes. Só em 2020 começaram a partilhar alguns momentos, após o anúncio da gravidez de Sara e, mais tarde, com o nascimento da filha Amélia, a 20 de julho desse ano. Também em 2020, o casal deixou a agitação da cidade e mudou-se para o Alentejo, em busca de uma vida mais tranquila para construir a sua família. 

Em 2023, durante umas férias nas Maldivas, Sara Prata e João Leitão ficaram noivos, num pedido feito de forma mútua.

Temas: Sara Prata João Leitão

RELACIONADOS

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Sara Prata vive momento especial: «Ainda estou com alguma dificuldade em deixar este dia»

Sara Prata partilha vídeo de filha bebé a cantar e deixa seguidores rendidos: «Sou fã da Amélia»

Filha bebé de Sara Prata derrete corações: «O sorriso da tua princesa é contagiante»

A Não Perder

Experimentámos isto e, agora, os bolos saem sempre perfeitos da forma

Há 1h e 24min

Promoção brutal: aspirador robot de 304€ por apenas 135€ chega antes do Natal

Há 1h e 31min

Este Natal, a Consoada é em sua casa? Saiba como poupar

Há 1h e 54min

Há quem diga que parece um centro comercial. Já há fotos da nova (e luxuosa) casa de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Há 2h e 39min

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 3h e 7min

Poucos sabem como começou a relação de Sara Prata. Atriz recorda: “Fui contrariada”

Há 3h e 24min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 3h e 43min
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”

Hoje às 10:09

Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”

15 dez, 11:16

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ontem às 11:33

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:32

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

Há 2h e 24min

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Hoje às 09:30

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Ontem às 10:00

Natal com menos calorias. Experimente este bolo rainha saudável

17 dez, 18:00

Fora do Estúdio

Há quem diga que parece um centro comercial. Já há fotos da nova (e luxuosa) casa de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Há 2h e 39min

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 3h e 7min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 3h e 43min

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Hoje às 09:02

Fotos

Experimentámos isto e, agora, os bolos saem sempre perfeitos da forma

Há 1h e 24min

Promoção brutal: aspirador robot de 304€ por apenas 135€ chega antes do Natal

Há 1h e 31min

Este Natal, a Consoada é em sua casa? Saiba como poupar

Há 1h e 54min

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

Há 2h e 24min