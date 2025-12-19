Poucos sabem como começou a relação de Sara Prata. Atriz recorda: “Fui contrariada”

  • Joana Lopes
  • Há 24 min

Sara Prata revelou que a sua história de amor com João Leitão começou de forma inesperada.

Esta manhã, Sara Prata marcou presença no programa "Dois às 10" para falar sobre a sua participação no "Funtástico" e acabou por revelar detalhes da sua história de amor com João Leitão.

A atriz contou que, inicialmente, não tinha qualquer intenção de ir ao jantar onde conheceu João: "Fui quase ao engano àquele jantar e fui contrariada. De repente, no jantar de amigos, começámos a conversar e numa mais deixámos de conversar”.

O casal namora desde o início de 2019 e sempre procurou manter a relação longe dos holofotes. Só em 2020 começaram a partilhar alguns momentos, após o anúncio da gravidez de Sara e, mais tarde, com o nascimento da filha Amélia, a 20 de julho desse ano. 

Em 2023, durante umas férias nas Maldivas, Sara Prata e João Leitão ficaram noivos, num pedido feito de forma mútua.

Sara Prata João Leitão

