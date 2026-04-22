Após apagar fotografias com o namorado, ex-concorrente de reality show da TVI confirma separação

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A notícia foi confirmada pela jornalista à imprensa, depois de registos fotográficos terem sido removidos das redes sociais.

Sara Santos está novamente solteira. A ex-recruta da “1ª Companhia” colocou um ponto final na relação que mantinha com Gonçalo Sousa há cerca de três anos.

A confirmação foi feita pela própria à revista Nova Gente, onde explicou os motivos da decisão. “Decidimos seguir caminhos diferentes, tínhamos objetivos diferentes um do outro”, revelou, garantindo que a separação aconteceu de forma tranquila.

Apesar do fim da relação, Sara Santos deixa uma mensagem de respeito e carinho: “Continuo a desejar o melhor para ele e quero, acima de tudo, que sejamos ambos felizes.”

Os rumores de separação já circulavam há alguns dias, depois de a ex-concorrente ter apagado todas as fotografias ao lado de Gonçalo Sousa das redes sociais — um gesto que não passou despercebido aos seguidores.

Agora, a confirmação chega pela própria e marca o fim de uma relação que durou cerca de três anos.

Temas: Sara Santos 1.ª Companhia Dois às 10
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