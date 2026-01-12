Este foi o comentário de Sara Santos que mereceu ovação do público. E até os colegas reagiram

  Hoje às 08:51

Foi um dos momentos mais comentados da gala do reality show da TVI.

A gala deste domingo da «1.ª Companhia» ficou marcada por um momento de tensão, quando Sara Santos decidiu confrontar diretamente Kina devido à sua conduta dentro do quartel. A intervenção firme da antiga modelo gerou uma onda de aplausos no estúdio e rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da noite.

Chamada por Maria Botelho Moniz a fazer o balanço da semana, Sara Santos não poupou nas palavras e começou por apontar o dedo à colega, acusando-a de não estar a interiorizar os valores fundamentais que o programa procura transmitir: “Kina, desculpa dizer-te isto, mas acho que há situações que são completamente desnecessárias. Sou uma pessoa muito justa (…) e dá a entender que não aprendemos nada”, começou por afirmar, num tom sério.

O principal motivo da crítica prendeu-se com a forma reiterada como Kina se dirigiu ao recruta Filipe ao longo da semana. Para Sara Santos, os comentários feitos ultrapassaram os limites da brincadeira e ferem o espírito de camaradagem exigido no contexto militar: “Uma delas é a camaradagem. E há aqui situações que tu estás, desde o início, a apontar ao Filipe, que são completamente desnecessárias aqui em casa”, reforçou.

Perante a tentativa de defesa de Kina, que alegou estar apenas a brincar, a instrutora não deixou margem para desculpas e interrompeu de imediato: “Não, não estás a brincar. Perguntaram-te e tu reforçaste. Já chega, já chega”, atirou, visivelmente incomodada com a insistência da concorrente.

A intervenção terminou sob fortes aplausos no estúdio:

Temas: Sara Santos 1.ª Companhia Dois as 10 Kina

