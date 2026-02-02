Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:53

Já fora da ‘1.ª Companhia’, Sara Santos reagiu às imagens e comentários que só agora teve oportunidade de ver, mostrando-se surpreendida com a forma como uma situação vivida no programa foi interpretada pelos colegas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já fora da ‘1.ª Companhia’, Sara Santos mostrou-se surpreendida ao ver e ouvir algumas imagens e comentários feitos durante a sua permanência no programa. A ex-recruta reagiu a uma situação específica relacionada com dificuldades em compreender matéria dada pelos instrutores e com a ideia de que Soraia, em vez de ajudar, estaria a prejudicar ao tentar explicar.

Em declarações, Sara começou por esclarecer que só agora teve contacto com o que foi dito enquanto não estava presente. “Eu não estava presente, estou a ouvir cá fora. Daquilo que ouvi da Andreia, não tinha ideia destas conversas paralelas”, confessou.

A ex-recruta foi perentória ao desmentir a versão de que estaria a receber ‘dicas’ de forma indevida. “A Soraia não mandava dicas, era eu que pedia dicas”, afirmou, reforçando que a situação não corresponde à leitura que foi feita por alguns colegas.

Ao ver as imagens pela primeira vez, Sara assumiu não conseguir perceber a intenção por trás da polémica. “Estou a ver pela primeira vez, mas não percebo o objetivo nem o contexto”, disse, deixando claro o seu desconforto perante a forma como o episódio foi interpretado.

As reações surgem numa altura em que Sara Santos começa agora a acompanhar o programa do lado de fora, confrontando-se com realidades e perceções que desconhecia enquanto esteve integrada na ‘1.ª Companhia’.

Temas: Sara Santos 1.ª Companhia Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

RELACIONADOS

Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos emociona a falar da filha: «Ainda tenho as cinzas da menina em casa»

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

A Não Perder

Gerador a diesel para emergências alimenta frigorífico, iluminação e equipamentos essenciais

Hoje às 17:46

“Deveria ser proibido”. Especialista alerta para um dos cafés mais populares em Portugal

Hoje às 17:00

Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

Hoje às 16:00

Beatriz tem 6 anos e luta contra uma leucemia. A quimioterapia deixou de fazer efeito e a mãe agarra-se à única chance de a salvar

Hoje às 15:53

É possível ter uma pele luminosa após os 40 anos. Veja como as japonesas fazem

Hoje às 15:00

Carlos Afonso fala sobre a separação de Alice Alves e revela reação da filha: «Começou a perceber...»

Hoje às 14:02

Se me deito às 23h, quando devo tomar o último café do dia?

Hoje às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."

Hoje às 11:07

Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”

Hoje às 11:46

Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»

Hoje às 11:52

Gonçalo Quinaz contesta expulsão de Sara Santos: “Tanto a Sara como a Noélia foram melhores recrutas que o Melo e o Rui Freitas”

Hoje às 10:29

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fora do Estúdio

É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»

Hoje às 09:33

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

30 jan, 09:27

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

28 jan, 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Fotos

Gerador a diesel para emergências alimenta frigorífico, iluminação e equipamentos essenciais

Hoje às 17:46

“Deveria ser proibido”. Especialista alerta para um dos cafés mais populares em Portugal

Hoje às 17:00

Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

Hoje às 16:00

Beatriz tem 6 anos e luta contra uma leucemia. A quimioterapia deixou de fazer efeito e a mãe agarra-se à única chance de a salvar

Hoje às 15:53