Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»

Já fora da ‘1.ª Companhia’, Sara Santos reagiu às imagens e comentários que só agora teve oportunidade de ver, mostrando-se surpreendida com a forma como uma situação vivida no programa foi interpretada pelos colegas.

Já fora da ‘1.ª Companhia’, Sara Santos mostrou-se surpreendida ao ver e ouvir algumas imagens e comentários feitos durante a sua permanência no programa. A ex-recruta reagiu a uma situação específica relacionada com dificuldades em compreender matéria dada pelos instrutores e com a ideia de que Soraia, em vez de ajudar, estaria a prejudicar ao tentar explicar.

Em declarações, Sara começou por esclarecer que só agora teve contacto com o que foi dito enquanto não estava presente. “Eu não estava presente, estou a ouvir cá fora. Daquilo que ouvi da Andreia, não tinha ideia destas conversas paralelas”, confessou.

A ex-recruta foi perentória ao desmentir a versão de que estaria a receber ‘dicas’ de forma indevida. “A Soraia não mandava dicas, era eu que pedia dicas”, afirmou, reforçando que a situação não corresponde à leitura que foi feita por alguns colegas.

Ao ver as imagens pela primeira vez, Sara assumiu não conseguir perceber a intenção por trás da polémica. “Estou a ver pela primeira vez, mas não percebo o objetivo nem o contexto”, disse, deixando claro o seu desconforto perante a forma como o episódio foi interpretado.

As reações surgem numa altura em que Sara Santos começa agora a acompanhar o programa do lado de fora, confrontando-se com realidades e perceções que desconhecia enquanto esteve integrada na ‘1.ª Companhia’.