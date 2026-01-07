Jornalista partilha com os portugueses: "Há quase oito anos perdi a minha filha. Entrei noutro tipo de vício..."

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:45

Há quase oito anos, a vida desta jornalista ficou suspensa no momento em que perdeu a filha. O luto abriu um vazio profundo — e foi nesse abismo que nasceu “outro tipo de vício”, como agora confessa, numa partilha crua e corajosa com os portugueses.

Sara Santos, uma das recrutas de "1.ª Companhia", participou com os restantes colegas numa aula dedicada à solidariedade e à camaradagem, ocasião em que decidiu fazer uma partilha profundamente pessoal.

A antiga modelo e apresentadora de televisão lembrou o episódio marcante em que, às 30 semanas de gestação, perdeu a filha, um caso que viria mais tarde a ser considerado em tribunal como resultado de um ato de negligência médica.

"Eu passei por um período muito complicado. Há quase oito anos, perdi a minha filha. Foi complicado ter de fazer um funeral, eu entrei numa depressão muito profunda que me levou a outro tipo de vício", revelou Sara Santos, visivelmente emocionada. Entre lágrimas, acrescentou: "Todos nós temos telhados de vidro e o primeiro que atire a pedra, porque eu entrei noutro tipo de vício, para além da depressão, porque achei que era a minha parte de salvação e o que me ia tirar daquele buraco."

A recruta contou ainda que essa fase teve impacto nas suas relações pessoais. "As minhas melhores amigas, aquelas que eu achava, não me atendiam já o telefone e chegaram a dizer que eu era um mau exemplo", partilhou Sara Santos, comovendo os restantes recrutas presentes.

