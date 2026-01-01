Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Sara Santos é concorrente da 1.ª Companhia e carrega consigo uma história profundamente marcada pela dor e pela superação, depois de ter perdido a filha no parto, aos 30 semanas de gravidez, um episódio que mudou para sempre o rumo da sua vida.

Sara Santos é uma das concorrentes de 1.ª Companhia e traz consigo uma história de vida marcada por uma das perdas mais duras que se podem imaginar. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, a jornalista e ex-apresentadora abriu o coração e recordou o momento que mudou para sempre a sua vida.

Sara estava grávida de 30 semanas quando perdeu a filha no parto, uma perda que atribui a uma alegada negligência médica: «Foi o dia mais difícil da minha vida», confessou, revelando que não conseguiu ver a filha já sem vida.

A ligação à bebé mantém-se presente no quotidiano. Sara guarda as cinzas da filha em casa, algo que lhe traz conforto. «Ali está melhor, está com a mãe», disse, emocionada, explicando que essa presença simbólica a ajuda a lidar com a dor.

A tragédia teve consequências profundas. Para além da perda da filha — uma menina muito desejada e fruto de uma gravidez planeada — o casamento não resistiu ao impacto emocional do que aconteceu. Desde então, a vida de Sara seguiu um caminho de sucessivos recomeços.

Jornalista, ex-manequim e ex-apresentadora de televisão, Sara assume-se como alguém de emoções à flor da pele. Intensa nos sentimentos, impulsiva e extremamente protetora, admite também ter medos — como o pavor de alturas — e uma forte vontade de ajudar quem a rodeia, mesmo que isso a leve a reagir de forma imediata quando contrariada.

Agora, encara este novo desafio televisivo como mais um recomeço. Um percurso que descreve como exigente, feito de lama, gritos e disciplina militar, mas que vê como uma oportunidade para provar, mais uma vez, a sua resiliência e força interior.