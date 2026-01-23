Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

No «Dois às 10» desta sexta-feira, Carlos Silva, filho de Sara Santos, falou abertamente sobre a dor que a família continua a viver após a perda gestacional da jornalista. Num testemunho emotivo, explicou que o processo judicial ainda em curso impede o verdadeiro descanso e a paz, tanto para a família como para a irmã que nunca chegou a nascer.

Esta sexta-feira, Cláudio Ramos recebeu em estúdio Carlos Silva e Gonçalo Sousa, respetivamente o filho e o namorado de Sara Santos, uma das recrutas da «1.ª Companhia». A conversa acabou por tocar num tema delicado do passado da jornalista, que perdeu uma filha às 30 semanas de gestação, alegadamente por negligência médica, situação que deu origem a um processo judicial ainda em curso.

A dada altura, foi Carlos Silva quem tomou a palavra para falar sobre a dor que continua presente na família enquanto o caso não tem um desfecho. “Enquanto o processo não se resolve, é uma ferida que está sempre aberta”, começou por dizer, explicando que o assunto tem sido muitas vezes conversado entre ele e a mãe.

O jovem revelou ainda um desejo partilhado por ambos: que, quando o processo terminar, seja possível encontrar alguma paz. “Eu e a minha mãe já estivemos várias vezes a falar e nós os dois concordamos numa coisa, que é quando o processo acabar, que é o que eu desejo, que deixemos a minha irmã descansar”, afirmou.

Carlos sublinhou que, enquanto a situação se mantiver em aberto, o sofrimento permanece vivo. “Porque enquanto nós estivermos nisto, a minha irmã não está realmente a descansar”, concluiu, num testemunho que emocionou o estúdio e os telespectadores.