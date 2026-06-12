Cristina Ferreira recebe o bouquet do casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira: «Não sei o que isso quer dizer»

  • Dois às 10
  • Há 47 min
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O momento foi partilhado pela apresentadora.

Cristina Ferreira foi uma das protagonistas inesperadas do casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira, celebrado em direto no Dois às 10. No final da cerimónia, a apresentadora acabou por receber o ramo da noiva, um momento que não deixou passar em branco nas redes sociais.

Cristina partilhou um registo do momento e reagiu com o habitual sentido de humor à tradição associada ao gesto. “Deram-me o ramo. Não sei o que isso quer dizer”, brincou a apresentadora, arrancando sorrisos aos seguidores.

Além da nota divertida, Cristina Ferreira fez ainda questão de destacar a emoção que marcou o casamento e deixou elogios ao casal. Nas imagens publicadas, a anfitriã do formato mostrou-se feliz por ter assistido a um momento tão especial, sublinhando o amor vivido por Sara Sistelo e Moisés Figueira e a beleza da cerimónia preparada pela equipa do programa.

Temas: Sara Sistelo Moises Figueira Dois às 10 Cristina Ferreira
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