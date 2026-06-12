Depois de casarem, Sara Sistelo e Moisés Figueira revelam o nome do bebé. A escolha está a surpreender

Sara Sistelo e Moisés Figueira revelam nome do primeiro filho em comum em direto.

Depois de dizerem o “sim” no Dois às 10, Sara Sistelo e Moisés Figueira protagonizaram mais um momento emocionante durante a emissão da TVI.

O casal revelou finalmente o nome escolhido para o primeiro filho em comum. O bebé vai chamar-se Orion, uma escolha que, segundo explicaram, tem um significado muito especial para ambos.

A revelação aconteceu em direto, perante familiares, amigos e os telespectadores que acompanharam a cerimónia. O momento foi recebido com entusiasmo e emoção, numa manhã já marcada pelo casamento dos dois antigos concorrentes do Triângulo.

Sara e Moisés vivem atualmente uma das fases mais felizes da sua vida em conjunto. Depois de terem encontrado o amor no reality show da TVI, consolidaram a relação fora da casa, prepararam-se para aumentar a família e oficializaram agora a união.

Com a chegada de Orion, o casal inicia um novo capítulo, celebrando não só o casamento, mas também a expectativa pela chegada do primeiro filho em comum.