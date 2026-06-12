Disseram sim! Sara Sistelo e Moisés Figueira casam em direto: veja as melhores fotos do casamento

Os ex-concorrentes do reality show da TVI celebraram o casamento em direto na TVI.

O Dois às 10 foi palco de um dos momentos mais emocionantes desta sexta-feira ao celebrar, em direto, o casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira. O casal, que conquistou o público no Triângulo, oficializou a relação perante familiares, amigos e telespectadores, numa cerimónia carregada de simbolismo.

Mas a história dos dois começou muito antes deste “sim”. Corria o mês de fevereiro de 2023 quando a TVI estreou o Triângulo. Moisés Figueira entrou logo nos primeiros dias do reality show, enquanto Sara Sistelo integrou a experiência apenas mais tarde. Poucos imaginariam que daquele encontro nasceria uma relação duradoura.

Dentro da casa, o percurso dos dois ficou marcado por um triângulo amoroso e por muitas dúvidas levantadas pelo público. Havia outra concorrente interessada em conquistar Moisés, mas o coração do participante acabou por escolher Sara, rendido à sua personalidade irreverente, ao estilo marcante e à autenticidade.

Contra muitas previsões, o romance sobreviveu ao fim do programa e ganhou ainda mais força cá fora. Em agosto de 2023, Moisés preparou um pedido de namoro inesquecível, levando Sara até ao Alentejo para um passeio de balão de ar quente ao nascer do sol. Foi nesse cenário que oficializaram a relação.

Desde então, a vida dos dois mudou rapidamente. Sara mudou-se para o Porto e passou a integrar o dia a dia de Isaac, filho de Moisés, criando uma ligação muito especial com a criança.

Mais tarde, o casal recebeu outra grande notícia: está à espera do primeiro filho em comum. Foi precisamente no Dois às 10 que descobriram, em direto, que iam ser pais de um menino. Agora, Isaac prepara-se para assumir um novo papel, o de irmão mais velho.

E foi também no programa da TVI que Sara Sistelo e Moisés Figueira viveram mais um momento inesquecível. Além de revelarem o nome do bebé que está a caminho, trocaram alianças e disseram o tão aguardado “sim”, selando uma história de amor que começou entre câmaras, mas que se consolidou longe dos holofotes.