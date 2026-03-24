Menino ou menina? Sara Sistelo e Moisés Figueira descobrem sexo do primeiro filho em comum

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:55

Sara Sistelo e Moisés Figueira viveram um momento de grande emoção em direto no Dois às 10. Entre nervosismo e emoção, o casal descobriu o sexo do primeiro filho em conjunto.

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A manhã desta terça-feira foi de emoção para Sara Sistelo e Moisés Figueira. O casal marcou presença no programa Dois às 10 e acabou por viver um dos momentos mais especiais das suas vidas… em direto.

Os dois, que se apaixonaram no reality show O Triângulo, estão à espera do primeiro filho em comum e aceitaram descobrir o sexo do bebé em televisão. À semelhança de um reality show, tudo foi feito com recurso a um gráfico, aumentando ainda mais a expectativa.

O resultado não deixou dúvidas: vem aí um menino.

Entre sorrisos e emoção, Sara Sistelo e Moisés Figueira mostraram-se radiantes com a novidade, apesar de ainda não terem escolhido o nome para o bebé. Para já, o importante é viver este momento único, que marca o início de uma nova fase na vida do casal

Temas: Sara Sistelo Moises Figueira Dois às 10 TVI O Triangulo
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
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