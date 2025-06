O anúncio que veio numa raspadinha e mudou tudo: «Ganhaste o Jackpot: um bebé a caminho»

Sara Sousa Pinto partilhou uma das histórias mais ternurentas e criativas dos últimos tempos: a forma como anunciou à família que estava grávida.

No programa «Dois às 10», Sara Sousa Pinto partilhou uma das histórias mais ternurentas e criativas dos últimos tempos: a forma como anunciou à família que estava grávida. Aproveitando o simbolismo do Dia do Pai, a apresentadora teve uma ideia muito original, mandou fazer raspadinhas personalizadas que, à primeira vista, pareciam comuns, mas escondiam uma grande surpresa.

«Imagina, eu aproveitei o Dia do Pai. Porque eu descobri no início de março e pensei agora que eu quero contar de uma forma gira, vou aproveitar para o Dia do Pai para fazer uma coisa mais personalizada», contou, entre sorrisos. A raspadinha simulava um jogo típico, com instruções normais como «encontra dois símbolos iguais». Só que, em vez de prémios em dinheiro, a mensagem final dizia: «Ganhaste o Jackpot: um bebé a caminho».

A reação da família foi tudo menos indiferente. «Quando entregas raspadinhas, ninguém estava à espera daquilo», disse Cristina Ferreira. «A minha mãe então ficou a bater palmas durante 20 minutos», recordou Sara, entre risos. Já com o pai, foi diferente. A jornalista contou que tinha acabado de receber um copo de vinho do pai e, prontamente, devolveu-o, dizendo: «Toma lá o vinho de volta porque não dá».

Entre lágrimas, gargalhadas e abraços, Sara revelou: «Não é tão bom toda a gente ficar profundamente feliz porque ganhei um bebé?».

A futura mamã destacou ainda a alegria redobrada por ver reações tão genuínas. «Nós percebemos que temos mesmo as pessoas certas ao nosso lado», confessou. Apesar de os pais já serem avós, o entusiasmo por mais uma menina na família é evidente. No círculo de amigos, o momento também é especial, já que estão todos a ter bebés mais ou menos ao mesmo tempo, criando uma rede de partilhas e afetos que só reforça a felicidade do momento.