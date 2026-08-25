“Porto seguro”: eis a opinião da mãe e irmã de Sara sobre a relação com Nuno que poucos esperavam

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Mãe de Sara
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A mãe e a irmã de Sara estiveram no "Dois às 10" e partilharam a opinião sobre a relação da jovem com Nuno.

A mãe e a irmã de Sara estiveram esta terça-feira, dia 25 de agosto, no "Dois às 10", onde reagiram à Curva da Vida da concorrente do "Big Brother Verão".

Maria José Ribeiro começou por recordar que a filha Sara, durante a infância, se isolava frequentemente no quarto e tinha crises de ansiedade devido ao bullying.

Questionada sobre se acredita que os comentários de Raquel, relacionados com o facto de ser mais bonita, afetaram a filha, a mãe garantiu: “A Sara, neste momento, ganhou muito autoconfiança”.

Sara revelou ainda que foi violada aos 14 anos e que apenas contou aos pais quatro anos depois. Jéssica Alves confessou que pensava que a irmã não iria revelar esse episódio na televisão, mas considerou positivo que o tivesse feito.

A irmã afirmou saber quem é a pessoa em causa, mas os pais não têm conhecimento da sua identidade. Maria José Ribeiro revelou também que não queria que a filha participasse no "Big Brother Verão", embora agora já goste da ideia.

Sobre os sentimentos de Sara por Nuno, a irmã considera que a concorrente encontrou no colega um “porto seguro”, mas acredita que não está apaixonada. Já a mãe entende que a jovem pensa muito nos pais e nos pedidos que lhe fizeram para não se envolver com ninguém.

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“A Sara é muito a preocupação com o pai, dos pais. Dá-me a sensação que está a haver um fraquinho, mas se houver alguma coisa que seja cá fora”, afirmou a mãe.

As duas desejam que Sara seja a vencedora, mas, caso isso não aconteça, gostariam muito que o vencedor fosse Nuno.

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Temas: Sara Nuno Big Brother Verão
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