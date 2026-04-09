Grávida e loira: eis a versão de Sara que poucos conhecem e que é muito diferente da atual

Sara já teve diferentes visuais antes de adotar a imagem que conhecemos hoje.

Aos 26 anos, Sara, natural de Sintra, é uma das concorrentes que mais se destaca no "Secret Story 10". Esteticista de profissão, apresenta-se sempre com uma postura confiante.

Dentro da casa, Sara demonstra uma personalidade intensa, sendo uma das protagonista do jogo. A concorrente mantém um perfil competitivo, determinado a marcar presença em todas as situações.

Fora do reality, os fãs podem acompanhar a vida de Sara através das redes sociais, onde a sua evolução física se torna evidente. Desde a fase em que esteve grávida, em 2023, até às várias mudanças de visual ao longo do tempo, é possível descobrir diferentes versões de Sara, todas distintas da imagem que conhecemos atualmente.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.