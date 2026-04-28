Antes de entrar no Desafio Final, Sara tomou decisão em relação ao filho: «É de uma coragem brutal»

Depois do Secret Story, Liliana fica sem palavras com descoberta: «Ainda custa acreditar»

Sara regressou ao jogo apenas 48 horas depois de ter conquistado o 6.º lugar no “Secret Story 10”. A concorrente voltou a entrar na casa, desta vez para o “Desafio Final”. Uma decisão difícil, especialmente por ser mãe.

O tema foi abordado no “Dois às 10”, quando Cristina Ferreira questionou Jéssica, uma das pessoas mais próximas de Sara dentro do reality show. “Ela não esteve com o filho, pois não?”, perguntou a apresentadora. A resposta foi explicativa: “Ela disse que não ia fazer isso ao menino por um dia”.

A decisão de Sara acabou por surpreender e gerar admiração em estúdio. “Isso é de uma coragem brutal, porque é pensar no filho e não nela”, reagiu Cristina Ferreira, visivelmente impressionada com a atitude da concorrente.

Também Jéssica destacou a força da amiga neste momento exigente: “Agora é que ela tem mesmo de se aguentar”.

Entre o papel de mãe e o regresso imediato ao jogo, Sara mostra estar determinada a seguir em frente — numa escolha que já está a dar que falar dentro e fora da casa.