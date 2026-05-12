Quase ninguém conhece este destino com águas a 30ºC a apenas 3 horas de Portugal

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Descobrimos o refúgio que poucos conhecem — e fica já aqui ao lado.

Águas transparentes em tons de azul-turquesa, enseadas escondidas e temperaturas agradáveis fazem da Sardenha um dos destinos mais procurados por quem quer férias de praia na Europa. E, ao contrário do que muitos imaginam, viajar até à ilha italiana pode ser mais acessível do que parece.

Nos meses de verão, os termómetros registam facilmente temperaturas entre os 28ºC e os 32ºC, acompanhadas por muitos dias de céu limpo. Mesmo em junho e setembro, o clima continua quente e confortável, uma altura ideal para evitar multidões e preços mais elevados. Já a temperatura da água do mar pode atingir os 23ºC a 26ºC no auge do verão, tornando os mergulhos ainda mais convidativos.

A ilha destaca-se pelas suas praias de areia branca e pelo mar calmo. A Costa Smeralda continua a atrair visitantes de várias partes do mundo, enquanto La Pelosa impressiona pela transparência das águas. Para quem procura paisagens mais selvagens, Cala Goloritzé oferece um cenário natural praticamente intocado.

A gastronomia é também um dos grandes atrativos da região. Entre as especialidades típicas encontram-se o porceddu (leitão assado), a massa malloreddus e queijos tradicionais como o pecorino. Nos restaurantes junto ao mar, o peixe fresco e o marisco assumem protagonismo, muitas vezes acompanhados por vinhos produzidos localmente.

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Apesar da imagem frequentemente associada ao luxo, é possível encontrar voos de ida e volta desde 200 euros, dependendo da época do ano e da antecedência da reserva. No alojamento, há opções a partir dos 30 euros por noite, sobretudo em guesthouses, Airbnb e apartamentos locais, embora os preços possam aumentar nas zonas mais exclusivas e durante o mês de agosto.

Com águas quentes, clima estável, boa gastronomia e preços que podem ser competitivos fora da época alta, a Sardenha afirma-se como uma alternativa apelativa para quem deseja férias mediterrânicas sem sair da Europa.

Entre natureza preservada e um ambiente descontraído, a ilha italiana continua a mostrar que o paraíso pode estar mais perto — e ser mais acessível — do que muitos pensam.

Temas: Sardenha Itália
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