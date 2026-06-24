Sem churrasqueira? Há um segredo para fazer sardinhas no forno que ficam quase como as da brasa

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:46
Restaurante Rei Da Sardinha Assada
Restaurante Rei Da Sardinha Assada
Fotografia: @reidasardinhaassada

As sardinhas assadas são uma das imagens de marca dos Santos Populares, mas nem todos podem ter uma churrasqueira em casa

Esta é uma forma simples de conseguir um resultado muito semelhante e basta assá-las no forno. O segredo foi partilhado pela Docapesca - Portos e Lotas, através de uma sugestão do chef Luís Machado.

Tudo começa antes de ligar o forno. Segundo o chef, as sardinhas devem ficar cerca de 30 minutos em água bem fria com bastante sal grosso. Este passo ajuda a tornar o peixe mais firme e saboroso. Enquanto isso, o forno deve ser aquecido a 220 graus para garantir uma confeção rápida e eficaz.

Outro dos truques está na posição da grelha. A recomendação é colocá-la na parte superior do forno, o mais próximo possível da resistência. Por baixo, deve ser colocado um tabuleiro com uma pequena quantidade de água. Desta forma, reduz-se o fumo e os odores provocados pela gordura que vai pingando durante a confeção. No entanto, a quantidade de água deve ser moderada para evitar que as sardinhas acabem por cozer em vez de assar.

Depois de bem secas com papel absorvente, as sardinhas podem ser colocadas diretamente na grelha. Se desejar, pode acrescentar um fio de azeite. Segundo a sugestão divulgada pela Docapesca, bastam cerca de 10 minutos para conseguir sardinhas douradas por fora, suculentas por dentro e com um aspeto muito semelhante ao das tradicionais sardinhas feitas na brasa. Uma solução prática para quem não quer abdicar de um dos sabores mais típicos desta época do ano.

 

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Fonte: Docapesca - Portos e Lotas, com sugestão do chef Luís Machado.

Temas: Sardinhas assadas Santos Populares Sardinhas no forno Sardinhas
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Aprenda a fazer Favas Com Chouriço

Pão com chouriço: é tão fácil fazer em casa (em apenas três passos)

Dicas

Este robot aspira, lava e trata de si próprio. E nunca esteve tão barato

Há 2h e 43min

Recebeu uma chamada destas? Atenção, pode estar a ser alvo de uma burla

Hoje às 11:22

Praias de sonho e temperaturas amenas: o destino de sonho que fica a poucas horas de Lisboa

Hoje às 10:04

Limpa sozinho, lava as mopas e está em promoção: este é o aspirador robot mais vendido da Amazon

Ontem às 16:10

Procura um aspirador tipo Dyson barato? Este modelo baixou para 80€ no Prime Day

Ontem às 15:23

É um dos maiores parques aquáticos do mundo e fica em Portugal. Tem escorregas gigantes e vista para a montanha

19 jun, 14:47

O sofá e os bancos do carro podem ficar como novos sem pagar uma fortuna a profissionais

18 jun, 10:21
MAIS

Mais Vistos

O método genial deste jovem para emagrecer 30 quilos a fazer o que mais gostava

Ontem às 10:03

Sara esclarece tudo sobre João Ricardo e expõe Hugo

Ontem às 12:14

Cristina Ferreira vai de férias e deixa aviso em direto: «Que Deus Nosso Senhor vos ajude»

Hoje às 09:59

Idosa, de 82 anos, encontrada morta em casa anorética e desnutrida

Hoje às 12:21

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

Hoje às 16:27

Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

Hoje às 15:13

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Hoje às 12:22

Cristiano Ronaldo silenciou os críticos em campo. As irmãs fizeram o resto

Hoje às 01:49

Conversas

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

Ontem às 14:37

Fotos

Este robot aspira, lava e trata de si próprio. E nunca esteve tão barato

Há 2h e 43min

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

Hoje às 16:27

Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

Hoje às 15:13

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Hoje às 12:22