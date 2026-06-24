Sem churrasqueira? Há um segredo para fazer sardinhas no forno que ficam quase como as da brasa

As sardinhas assadas são uma das imagens de marca dos Santos Populares, mas nem todos podem ter uma churrasqueira em casa

Esta é uma forma simples de conseguir um resultado muito semelhante e basta assá-las no forno. O segredo foi partilhado pela Docapesca - Portos e Lotas, através de uma sugestão do chef Luís Machado.

Tudo começa antes de ligar o forno. Segundo o chef, as sardinhas devem ficar cerca de 30 minutos em água bem fria com bastante sal grosso. Este passo ajuda a tornar o peixe mais firme e saboroso. Enquanto isso, o forno deve ser aquecido a 220 graus para garantir uma confeção rápida e eficaz.

Outro dos truques está na posição da grelha. A recomendação é colocá-la na parte superior do forno, o mais próximo possível da resistência. Por baixo, deve ser colocado um tabuleiro com uma pequena quantidade de água. Desta forma, reduz-se o fumo e os odores provocados pela gordura que vai pingando durante a confeção. No entanto, a quantidade de água deve ser moderada para evitar que as sardinhas acabem por cozer em vez de assar.

Depois de bem secas com papel absorvente, as sardinhas podem ser colocadas diretamente na grelha. Se desejar, pode acrescentar um fio de azeite. Segundo a sugestão divulgada pela Docapesca, bastam cerca de 10 minutos para conseguir sardinhas douradas por fora, suculentas por dentro e com um aspeto muito semelhante ao das tradicionais sardinhas feitas na brasa. Uma solução prática para quem não quer abdicar de um dos sabores mais típicos desta época do ano.





Fonte: Docapesca - Portos e Lotas, com sugestão do chef Luís Machado.