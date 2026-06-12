Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

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Sardinhas assadas
Sardinhas assadas
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Quem gosta de sardinhas assadas sabe que o sabor compensa, mas nem sempre o cheiro que fica em casa. Se costuma usar a air fryer, há uma forma simples de preparar este peixe e reduzir significativamente os odores.

Com a chegada do verão e da época das sardinhas assadas, muitas pessoas continuam a apreciar o sabor deste prato tradicional, mas dispensavam o cheiro intenso e o fumo que habitualmente se espalham pela casa.

Para quem procura uma alternativa, há uma opção que tem vindo a ganhar popularidade: preparar sardinhas na air fryer. Trata-se de uma solução prática e rápida que promete preservar todo o sabor, sem deixar o característico odor a assado no interior da habitação.

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @panelinha_de_sabores, no Instagram, e depressa despertou a atenção dos seguidores devido à simplicidade do processo.

Ingredientes

Para as sardinhas

  • 1,8 kg de sardinhas
  • Sal q.b.

Para a salada de pimentos

  • 4 pimentos (verdes e vermelhos)
  • 2 dentes de alho
  • 20 ml de azeite
  • Salsa e/ou coentros frescos
  • Sal q.b.
  • “Sumo” dos pimentos assados, vinagre ou sumo de limão a gosto

Preparação

  1. Lave as sardinhas, tempere-as com sal e reserve-as no frigorífico.
  2. Lave os pimentos e seque-os bem.
  3. Coloque-os na air fryer a 200ºC durante 15 a 20 minutos, virando-os duas a três vezes, até a pele ficar tostada.
  4. Retire os pimentos e coloque-os numa tigela tapada durante cerca de cinco minutos.
  5. Retire a pele dos pimentos e corte-os.
  6. Junte o alho picado, a salsa ou os coentros, o azeite e o “sumo” dos pimentos (ou vinagre/sumo de limão). Misture bem.
  7. Disponha as sardinhas na air fryer numa única camada.
  8. Cozinhe a 200ºC durante 10 a 12 minutos, virando-as a meio do tempo para que fiquem douradas de ambos os lados.
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Temas: Sardinhas Air fryer
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