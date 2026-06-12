Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

Quem gosta de sardinhas assadas sabe que o sabor compensa, mas nem sempre o cheiro que fica em casa. Se costuma usar a air fryer, há uma forma simples de preparar este peixe e reduzir significativamente os odores.
Com a chegada do verão e da época das sardinhas assadas, muitas pessoas continuam a apreciar o sabor deste prato tradicional, mas dispensavam o cheiro intenso e o fumo que habitualmente se espalham pela casa.
Para quem procura uma alternativa, há uma opção que tem vindo a ganhar popularidade: preparar sardinhas na air fryer. Trata-se de uma solução prática e rápida que promete preservar todo o sabor, sem deixar o característico odor a assado no interior da habitação.
A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @panelinha_de_sabores, no Instagram, e depressa despertou a atenção dos seguidores devido à simplicidade do processo.
Ingredientes
Para as sardinhas
- 1,8 kg de sardinhas
- Sal q.b.
Para a salada de pimentos
- 4 pimentos (verdes e vermelhos)
- 2 dentes de alho
- 20 ml de azeite
- Salsa e/ou coentros frescos
- Sal q.b.
- “Sumo” dos pimentos assados, vinagre ou sumo de limão a gosto
Preparação
- Lave as sardinhas, tempere-as com sal e reserve-as no frigorífico.
- Lave os pimentos e seque-os bem.
- Coloque-os na air fryer a 200ºC durante 15 a 20 minutos, virando-os duas a três vezes, até a pele ficar tostada.
- Retire os pimentos e coloque-os numa tigela tapada durante cerca de cinco minutos.
- Retire a pele dos pimentos e corte-os.
- Junte o alho picado, a salsa ou os coentros, o azeite e o “sumo” dos pimentos (ou vinagre/sumo de limão). Misture bem.
- Disponha as sardinhas na air fryer numa única camada.
- Cozinhe a 200ºC durante 10 a 12 minutos, virando-as a meio do tempo para que fiquem douradas de ambos os lados.