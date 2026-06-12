Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

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Quem gosta de sardinhas assadas sabe que o sabor compensa, mas nem sempre o cheiro que fica em casa. Se costuma usar a air fryer, há uma forma simples de preparar este peixe e reduzir significativamente os odores.

Com a chegada do verão e da época das sardinhas assadas, muitas pessoas continuam a apreciar o sabor deste prato tradicional, mas dispensavam o cheiro intenso e o fumo que habitualmente se espalham pela casa.

Para quem procura uma alternativa, há uma opção que tem vindo a ganhar popularidade: preparar sardinhas na air fryer. Trata-se de uma solução prática e rápida que promete preservar todo o sabor, sem deixar o característico odor a assado no interior da habitação.

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @panelinha_de_sabores, no Instagram, e depressa despertou a atenção dos seguidores devido à simplicidade do processo.

Ingredientes

Para as sardinhas

1,8 kg de sardinhas

Sal q.b.

Para a salada de pimentos

4 pimentos (verdes e vermelhos)

2 dentes de alho

20 ml de azeite

Salsa e/ou coentros frescos

Sal q.b.

“Sumo” dos pimentos assados, vinagre ou sumo de limão a gosto

Preparação