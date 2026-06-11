Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

Não tem grelhador em casa? Não precisa de desistir das sardinhas assadas com sabor a verão. Com um truque fácil de aplicar, o forno pode tornar-se o seu melhor aliado para recriar o efeito da brasa.

As sardinhas assadas são um dos símbolos dos Santos Populares, mas nem todos têm uma churrasqueira à disposição. Ainda assim, é possível obter um resultado muito semelhante no forno. A dica foi divulgada pela Docapesca - Portos e Lotas, que partilhou uma sugestão do chef Luís Machado.

Tudo começa antes da confeção. Para conseguir sardinhas mais firmes e saborosas, o aconselhado é deixá-las durante cerca de 30 minutos numa mistura de água bem fria e bastante sal grosso.

Durante esse período, o forno deve ser pré-aquecido a 220 graus. De acordo com a Docapesca, um dos aspetos mais importantes para o sucesso da receita é a localização da grelha. Esta deve ficar na zona superior do forno, próxima da resistência, para aquecer bem antes de receber o peixe.

Por baixo da grelha, recomenda-se a colocação de um tabuleiro com uma pequena quantidade de água. Esta medida ajuda a minimizar o fumo e os odores provocados pela gordura que cai durante a confeção. Ainda assim, a quantidade de água deve ser limitada para evitar que as sardinhas acabem por cozer em vez de assar.

Antes de seguirem para o forno, devem ser cuidadosamente secas com papel absorvente. Depois, basta dispô-las sobre a grelha e, caso pretenda, juntar um fio de azeite.

O segredo que mais se aproxima do resultado obtido na brasa está na conjugação entre a temperatura elevada do forno e a proximidade da resistência superior. Esta combinação permite que o peixe asse rapidamente e desenvolva uma superfície dourada e apetecível.

Segundo a sugestão do chef Luís Machado, 10 minutos chegam para obter sardinhas suculentas e bem assadas. Durante esse tempo, não é necessário virá-las.

O resultado final é uma solução prática para quem vive em apartamentos ou não dispõe de churrasqueira, sem ter de abdicar de um dos sabores mais emblemáticos da gastronomia portuguesa nesta época do ano.