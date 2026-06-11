Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

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Sardinhas assadas
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Foto: IOL
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Não tem grelhador em casa? Não precisa de desistir das sardinhas assadas com sabor a verão. Com um truque fácil de aplicar, o forno pode tornar-se o seu melhor aliado para recriar o efeito da brasa.

As sardinhas assadas são um dos símbolos dos Santos Populares, mas nem todos têm uma churrasqueira à disposição. Ainda assim, é possível obter um resultado muito semelhante no forno. A dica foi divulgada pela Docapesca - Portos e Lotas, que partilhou uma sugestão do chef Luís Machado.

Tudo começa antes da confeção. Para conseguir sardinhas mais firmes e saborosas, o aconselhado é deixá-las durante cerca de 30 minutos numa mistura de água bem fria e bastante sal grosso.

Durante esse período, o forno deve ser pré-aquecido a 220 graus. De acordo com a Docapesca, um dos aspetos mais importantes para o sucesso da receita é a localização da grelha. Esta deve ficar na zona superior do forno, próxima da resistência, para aquecer bem antes de receber o peixe.

Por baixo da grelha, recomenda-se a colocação de um tabuleiro com uma pequena quantidade de água. Esta medida ajuda a minimizar o fumo e os odores provocados pela gordura que cai durante a confeção. Ainda assim, a quantidade de água deve ser limitada para evitar que as sardinhas acabem por cozer em vez de assar.

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Antes de seguirem para o forno, devem ser cuidadosamente secas com papel absorvente. Depois, basta dispô-las sobre a grelha e, caso pretenda, juntar um fio de azeite.

O segredo que mais se aproxima do resultado obtido na brasa está na conjugação entre a temperatura elevada do forno e a proximidade da resistência superior. Esta combinação permite que o peixe asse rapidamente e desenvolva uma superfície dourada e apetecível.

Segundo a sugestão do chef Luís Machado, 10 minutos chegam para obter sardinhas suculentas e bem assadas. Durante esse tempo, não é necessário virá-las.

O resultado final é uma solução prática para quem vive em apartamentos ou não dispõe de churrasqueira, sem ter de abdicar de um dos sabores mais emblemáticos da gastronomia portuguesa nesta época do ano.

Temas: Sardinhas Forno
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