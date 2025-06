Há um músculo 'secreto' na perna que ajuda a perder peso mesmo quando estamos sentados

Cientistas descobriram benefícios incríveis de exercitar este músculo que poucos conhecem. O melhor? Trata-se de um exercício que podemos fazer sentados

Nas últimas décadas, o estilo de vida moderno tornou-se marcadamente sedentário. Grande parte da população passa o dia sentada em frente a um computador, e o tempo de lazer é muitas vezes passado em frente à televisão. Esta falta de movimento diário tem impactos negativos na saúde, mas um novo estudo vem mostrar que estar sentado durante muitas horas não é exatamente o mesmo que ter uma vida com pouca atividade física.

Segundo uma investigação desenvolvida por uma equipa da Universidade de Houston, é possível ativar o metabolismo mesmo em posição sentada, através da estimulação de um músculo específico. De acordo com um artigo do El Confidencial, os investigadores descobriram que, ao trabalhar o músculo sóleo, o corpo consegue queimar energia de forma mais eficiente, facilitando até a perda de peso.

O sóleo, um músculo localizado na parte inferior da perna, por detrás do gémeo, representa apenas 1% do peso corporal. No entanto, de acordo com a publicação feita pela própria Universidade de Houston, tem um impacto significativo no metabolismo quando ativado de forma correta.

Para o estimular, Marc Hamilton, professor de Saúde e Desempenho Humano na Universidade de Houston e principal autor do estudo, desenvolveu um exercício chamado “flexão do sóleo”. Este movimento simples, descrito no artigo publicado na revista científica iScience, permite ativar o chamado metabolismo oxidativo — um processo que, segundo o site da universidade, consiste na “utilização de oxigénio para queimar glicose no sangue ou gorduras, dependendo em parte das necessidades energéticas do músculo quando está a ser usado”.

Os resultados foram surpreendentes. Quando os participantes realizaram as flexões do sóleo, registou-se uma melhoria de 52% nos níveis de açúcar no sangue e uma redução de 60% na necessidade de insulina nas três horas seguintes à ingestão de uma bebida com glucose.

Mas como se fazem estas flexões? O processo é simples: sentado, com os pés totalmente assentes no chão e os músculos relaxados, levante os calcanhares mantendo a parte da frente dos pés em contacto com o chão. Depois, baixe os calcanhares até voltarem a tocar no chão. O segredo está em atingir a amplitude máxima do movimento, promovendo uma ativação prolongada do músculo.

Este exercício distingue-se por permitir que o sóleo consuma o máximo de energia possível durante o máximo de tempo — algo que não acontece mesmo quando estamos a andar. E mais: é um movimento que não provoca fadiga muscular.

Apesar dos resultados promissores, os investigadores sublinham que esta não é uma nova moda de fitness nem uma dica rápida de emagrecimento, mas sim uma descoberta com grande potencial fisiológico. Segundo os cientistas, estão previstos novos estudos para explorar formas de ensinar este movimento ao público em geral, sem necessidade de equipamentos laboratoriais.