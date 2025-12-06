É tempo de gripe. Conheça 20 alimentos fundamentais para reforçar a sua saúde

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

A gripe voltou a ganhar força e já se faz sentir um pouco por todo o país, com cada vez mais casos registados e sintomas que se espalham rapidamente. Nesta altura, em que o risco de contágio aumenta e o desconforto pode ser significativo, torna-se essencial adotar cuidados redobrados. Estar atento aos sinais, reforçar a prevenção e proteger a saúde são passos fundamentais para enfrentar esta vaga gripal.

Com a chegada do tempo mais frio, torna-se evidente que o nosso sistema imunitário necessita de um reforço adicional para ajudar a prevenir cosntipações e gripes. A alimentação assume um papel fundamental na prevenção destas doenças e há alimentos que funcionam como verdadeiros aliados na proteção do organismo.

O site Spicy Chefs divulgou 20 opções nutritivas que contribuem para fortalecer o sistema imunitário, destacando ingredientes acessíveis e simples de integrar na alimentação diária. Percorra a galeria acima e descubra todos os alimentos que podem ser benéficos para esta fase do ano.

