"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

O preço baixo esconde uma tecnologia de topo que muitos comparam aos modelos de luxo

Este artigo pode conter links afiliados*

Durante anos, o Dyson Supersonic foi o sonho de consumo de quem procura um secador potente, silencioso e que protege o cabelo do calor excessivo. O problema? O preço, que continua a ultrapassar os 400€. Por isso, é natural que muitos procurem uma alternativa mais acessível — e, segundo as avaliações mais recentes, há um modelo que está a dar que falar. Inspirado nos modelos topo de gama, este secador está à venda por 66€ e já convenceu centenas de utilizadores.

Com motor sem escovas que chega às 110.000 rotações por minuto e tecnologia de iões negativos, promete uma secagem rápida e cuidadosa — tudo isto sem ruído excessivo. Tem três níveis de temperatura, duas velocidades e fluxo de ar frio. O design leve, moderno e compacto ajuda a manusear sem esforço. E a potência está longe de desiludir: muitos dizem que o cabelo fica seco em cinco minutos, sem frizz nem danos visíveis. Uma cliente escreveu: “Pesa pouco, seca bem e deixa o cabelo brilhante. Nada a invejar ao Dyson original”.

Mesmo quem já usava modelos de luxo ficou convencido. Há quem o tenha comprado como substituto direto de um Dyson avariado e não notou diferença nos resultados. Outra utilizadora resumiu: “É leve, silencioso, tem a temperatura certa e é muito prático. Na minha opinião, até é mais poderoso que o Dyson”. Para quem valoriza o silêncio, este modelo é uma boa surpresa — faz menos barulho do que os secadores tradicionais e ainda assim mantém a performance.

Adquira o secador TQQ aqui

Com quase 800 avaliações e uma média de 4.5 estrelas, o feedback é consistente. Mais de 100 pessoas compraram-no só no último mês e as críticas destacam a facilidade de uso, o manuseamento confortável e o acabamento profissional. “A minha mulher ficou muito feliz. É uma excelente alternativa ao Dyson, que é caríssimo”, comentou um utilizador. Além disso, há versões em várias cores, como o rosa, que também tem sido bastante popular.

Por 66€, este secador oferece tecnologia de topo, desempenho rápido e boa durabilidade — tudo isto sem ultrapassar os três dígitos. Para quem quer um resultado semelhante ao Dyson sem pagar uma fortuna, esta pode ser mesmo a melhor escolha do momento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.