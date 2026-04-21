“Fiquei surpreendida, é quase idêntico ao Dyson”: Este secador soma muitos elogios e custa menos de 40 euros

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Se sempre sonhou com a performance de um secador topo de gama mas o preço a impedia, este modelo de 37€ é a resposta que o seu cabelo precisava

Quem é que nunca sonhou ter um Dyson em casa? Entre o design elegante, a promessa de proteger o cabelo do calor excessivo e a fama de deixar o cabelo mais brilhante e cuidado, tornou-se um verdadeiro objeto de desejo no mundo da beleza. Mas e se lhe disséssemos que pode ter uma experiência muito semelhante — e até com um visual bastante parecido — sem gastar uma fortuna?

A comparação com a marca líder de mercado é constante e surge logo nas primeiras linhas de quem já o testou: este aparelho é frequentemente colocado lado a lado com o famoso Dyson Supersonic. Com uma média sólida de 4,4 estrelas e mais de duas mil avaliações, o secador da TQQ estabeleceu-se como uma opção de confiança. “É a fotocópia do Dyson, mas a um preço muito mais acessível”, afirma um dos muitos compradores rendidos à eficácia deste aparelho.

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O que dizem os utilizadores sobre a comparação com o Dyson

Para quem procura um “dupe” à altura, as avaliações são bastante claras. Muitos utilizadores fazem a comparação de forma espontânea e sem hesitações: “Muito próximo do original” ou “Fiquei surpreendida com a potência, é quase idêntico ao Dyson que custa 400€” são alguns dos comentários mais repetidos.

Há também quem conheça bem os dois lados da comparação. Uma cliente, que um Dyson contou: “Tenho um Dyson e comprei este para as viagens... estou absolutamente rendida. Não fica nada atrás!”.

O consenso entre quem já experimentou ambos parece evidente: este aparelho consegue surpreender pelo desempenho, pela potência e pela semelhança na experiência de utilização, sobretudo tendo em conta o preço muito mais acessível.

Rapidez e acabamento de salão

Para além da comparação estética e de performance, o secador destaca-se pela sua rapidez de secagem. Utilizadores referem que o aparelho “seca o cabelo em tempo recorde, literalmente em minutos”, sem a necessidade de calor extremo que danifica os fios. A tecnologia iónica é outro ponto forte mencionado nas avaliações: “O cabelo fica suave, brilhante e sem qualquer sinal de eletricidade estática”, o que permite um acabamento sedoso logo após a primeira utilização.

Design leve e funcional

A experiência de uso é também elogiada pela ergonomia do aparelho. Muitos destacam que o secador é “extremamente leve e silencioso”, facilitando o manuseamento mesmo em cabelos mais compridos ou grossos. Como refere uma das avaliações de confiança: “É super potente. O meu cabelo é difícil de disciplinar, mas com este secador fica sedoso ao toque”. Se procura tecnologia atual, um motor potente de 110.000 RPM e a segurança de um produto bem avaliado por milhares de pessoas, estes 37€ são, sem dúvida, um investimento inteligente.

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