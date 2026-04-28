Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

Aos 33 anos, Jéssica Jeremias , natural de Portimão, foi uma das concorrentes que mais deu que falar no "Secret Story 10" , conquistando o 2.º lugar no pódio. Empresária no ramo da cosmética, divide a sua vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol.

Mãe de dois filhos, entrou na casa com um objetivo claro: conquistar o prémio e viver intensamente esta experiência. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, Jéssica não teve medo de dizer o que pensava — mesmo que isso pudesse gerar polémica.

Dentro da casa, protagonizou momentos intensos, seja em conflitos ou em demonstrações de apoio aos colegas, revelando uma personalidade forte, mas também emocional.