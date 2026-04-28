Ninguém diria que era ela: veja como era Jéssica antes da vida milionária com jogador de futebol

Antes do glamour, havia uma versão de Jéssica muito diferente.
Aos 33 anos, Jéssica Jeremias, natural de Portimão, foi uma das concorrentes que mais deu que falar no "Secret Story 10", conquistando o 2.º lugar no pódio. Empresária no ramo da cosmética, divide a sua vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol.
Mãe de dois filhos, entrou na casa com um objetivo claro: conquistar o prémio e viver intensamente esta experiência. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, Jéssica não teve medo de dizer o que pensava — mesmo que isso pudesse gerar polémica.
Dentro da casa, protagonizou momentos intensos, seja em conflitos ou em demonstrações de apoio aos colegas, revelando uma personalidade forte, mas também emocional.
Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Jéssica já contava com alguma exposição pública, especialmente nas redes sociais, onde foi mostrando várias fases da sua vida. Imagens de 2019 evidenciam uma versão bastante distinta da concorrente atual — com um visual mais natural, menos tatuagens visíveis e sem recurso a procedimentos estéticos, como o preenchimento labial.
Apesar das mudanças físicas, há características que continuam facilmente reconhecíveis, como a expressão e a atitude confiante que demonstrou no reality show.
Veja as diferenças, na galeria em cima.