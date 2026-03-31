Após sair de "Secret Story 10", João assume o que sente por Eva

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 48min

Depois de deixar a casa de "Secret Story 10", João decidiu abrir o coração e falar sobre os sentimentos que nutre por Eva.

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João foi, ao longo da maior parte da décima edição de "Secret Story", o principal apoio de Eva, a ponto de muitos telespectadores começarem a imaginar o surgimento de uma possível relação amorosa entre ambos.

No entanto, após sair da casa, no "Dois às 10", João garantiu que isso não corresponde à realidade e que, com Eva, nunca existiu nada além de amizade

"Como concorrente - e é a única coisa que posso dar certezas -, sempre tive um amor muito grande pela Eva, mas nunca passou de amizade", afiançou o lutador de wrestling, que esteve acompanhado pela namorada.

Confira, abaixo, o vídeo com as declarações de João.

Temas: Secret Story 10 João Eva
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