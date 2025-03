Viral: Já viu o emocionante reencontro desta concorrente do «Desafio Final» com a filha?

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha

Prepare-se para lágrimas e emoção! No «Desafio Final», uma concorrente viveu um reencontro inesquecível com a filha que comoveu todos.

A grande final do Secret Story - Desafio Final aconteceu ontem e trouxe muitas emoções. Joana Diniz, de 32 anos, natural de Vila Franca de Xira, conquistou o terceiro lugar com 15% dos votos, mas, mesmo não tendo levado o prémio, foi uma das grandes favoritas do público. A ex-concorrente, conhecida pelo seu carisma e pela frontalidade com que sempre se apresentou na Casa, recebeu inúmeras manifestações de apoio nas redes sociais da TVI, onde muitos seguidores expressaram a sua admiração e descontentamento pelo resultado.

No Instagram da TVI, os fãs mostraram o quanto Joana conquistou os seus corações. Vários seguidores lamentaram que ela não tivesse sido a vencedora, com mensagens como: “A nossa Joaninha ❤️ devia ter sido a vencedora!! Mas pronto! Que seja a Inês 🤍”, “Era ela que devia ter levado o caneco ❤️”, e “Que pena não ter sido a Joaninha ❤️ foi muito bom, foi uma concorrente que me arrancou grandes gargalhadas.” A emoção também foi palpável entre os seguidores, que destacaram a forma como Joana fez o programa mais divertido e leve.

Outro momento que marcou a noite e que ficará gravado para sempre na memória dos telespectadores foi o reencontro de Joana com a filha, Valentina. O momento tocante emocionou milhares de pessoas, com o público a demonstrar o carinho por Joana, não só pela sua personalidade, mas também pela mãe dedicada que é.

O pódio da grande final ficou assim definido:

4.º lugar – Iury Mellany, com 9% dos votos

– Iury Mellany, com 9% dos votos 3.º lugar – Joana Diniz, com 15% dos votos

– Joana Diniz, com 15% dos votos 2.º lugar – Miguel Vicente, com 42% dos votos

– Miguel Vicente, com 42% dos votos 1.º lugar – Inês Morais sagrou-se vencedora do Secret Story - Desafio Final com 58% dos votos!

O duelo final foi entre Miguel Vicente e Inês Morais, mas foi esta última que levou para casa o prémio de 20 mil euros e o título de vencedora. A noite ficou ainda marcada por um momento inesperado: Miguel Vicente, visivelmente abalado com o resultado, abandonou o estúdio de forma precoce, deixando os telespectadores surpreendidos.

Apesar de não ter conquistado o grande prémio, Joana Diniz conquistou o coração do público e o seu terceiro lugar é uma grande vitória pessoal. Esta manhã, a ex-concorrente estará no programa Dois às 10, da TVI, para partilhar a sua experiência, relembrar os momentos mais marcantes do jogo e refletir sobre a sua jornada no Secret Story - Desafio Final.