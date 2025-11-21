Ninguém imaginava isto. Idosos vivem a experiência do «Secret Story» com segredos inesperados. Veja o vídeo

Nunca ninguém imaginaria que um simples centro de dia pudesse esconder tantos segredos.

Não restam dúvidas de que a atual edição de «Secret Story» é um verdadeiro sucesso. A prova disso está nos conteúdos virais que, diariamente, surgem a partir do reality show da TVI.

Desta vez, os protagonistas foram os utentes do centro de dia ADIB - Associação Dinamizadora Dos Interesses De Basto, situado em Cabeceiras de Basto, Braga.

Num curto vídeo, cada utente revelou qual seria o seu respetivo segredo. Na descrição das imagens, pode ler-se:

«Hoje na ADIB o inesperado aconteceu! O nosso centro de dia transformou-se numa verdadeira 'Casa dos Segredos' e os utentes soltaram segredos de que ninguém estava à espera… Uns divertidos, outros surpreendentes e alguns simplesmente bombásticos! Entre gargalhadas, mistério e muita emoção, vivemos uma tarde cheia de suspense e boa disposição».

Nos comentários, alguns ex-concorrentes do «Secret Story» não resistiram a partilhar a sua opinião, entre eles Sandrina Pratas e Ruben Boa Nova.