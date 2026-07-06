Caso sério. Afonso Leitão emite comunicado após polémica com Catarina Miranda

  • Dois às 10

Afonso Leitão decidiu avançar judicialmente contra Catarina Miranda, depois das recentes acusações feitas pela ex-namorada nas redes sociais.

O ex-concorrente do "Secret Story" mostrou-se indignado com as alegações de Catarina Miranda, que deu a entender que, no último encontro entre ambos, terá sido necessária a intervenção da polícia.

Sem acesso à conta de Instagram, atualmente suspensa, Afonso Leitão utilizou o TikTok para divulgar um comunicado onde nega todas as acusações e garante que o caso seguirá para tribunal. «As mais recentes publicações feitas nas redes sociais, nas quais são exibidas imagens de alegadas nódoas negras acompanhadas de insinuações graves suscetíveis de levar o público a associar-me à prática de factos ilícitos, são absolutamente falsas e atentam gravemente contra a minha honra, o meu bom nome e a minha reputação», começou por escrever.

O ex-paraquedista revelou ainda que o seu advogado já reuniu todas as publicações relacionadas com o caso. «Todo esse conteúdo já foi recolhido pelo meu advogado e será junto ao processo-crime em curso», assegurou.

Afonso Leitão garantiu também que, caso tenha sido apresentada alguma denúncia com base em informações falsas, irá responder judicialmente. «Se tiver sido apresentada qualquer denúncia baseada em factos falsos, será apresentada a competente participação criminal pelo crime de denúncia caluniosa, sem prejuízo da responsabilização pelos crimes de difamação e demais ilícitos que se venham a verificar, bem como do respetivo pedido de indemnização por todos os danos causados», afirmou.

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No final do comunicado, deixou uma garantia. «A utilização das redes sociais para lançar suspeitas e criar na opinião pública a convicção de que alguém praticou factos graves constitui um comportamento extremamente sério, que não ficará sem resposta. A verdade será apurada em tribunal, local onde apresentarei todas as provas necessárias para repor a verdade dos factos e defender o meu bom nome», rematou.

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