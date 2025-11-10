Raquel conta a Cristina Ferreira o que poucos sabiam sobre a sua amizade com Ana Cristina

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:17

No «Dois às 10», a ex-concorrente do «Secret Story» contou a Cristina Ferreira como nasceu a amizade com Ana Cristina e garantiu que o apoio dos amigos foi essencial na aventura televisiva.

Após a saída da casa mais vigiada do país, Raquel esteve à conversa com Cristina Ferreira e acabou por revelar detalhes inéditos sobre a sua relação com Ana Cristina, com quem entrou no “Secret Story 9”.

Entre sorrisos, a ex-concorrente contou como começou a amizade que as une há vários anos: “Estudámos juntas na faculdade. A Ana entrou dois anos depois de mim e já tínhamos amigos em comum.”

A cumplicidade entre as duas nasceu nos tempos de estudante e nunca mais se perdeu: “Somos um grupo muito coeso da faculdade e, a partir daí, não deixámos de ser amigas.”

Raquel revelou ainda que a decisão de entrarem juntas no reality show foi mantida em segredo, partilhada apenas com uma amiga próxima: “As duas só dissemos a uma amiga que íamos entrar, para ser ela a gerir as redes sociais.”

Questionada sobre a reação do grupo de amigos à entrada na casa, Raquel mostrou-se tranquila e confiante no apoio de quem mais importa: “Quem eu preciso de aprovação e validação, sei que a tenho.”

A amizade entre Raquel e Ana Cristina é agora conhecida de todo o país — uma ligação construída fora da televisão, que deu muito que falar dentro do Secret Story.

