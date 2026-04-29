À beira das lágrimas, Cristina Ferreira faz revelação a Ana: «Nunca o pude dizer»

Ariana está dentro do Secret Story e nem imagina o que aconteceu cá fora. Equipa já emitiu comunicado

Depois de alcançar o quinto lugar no Secret Story, Ana marcou presença no Dois às 10 — e protagonizou um dos momentos mais emotivos da emissão.

À conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, a ex-concorrente não escondeu a emoção ao falar da sua história de vida, marcada por desafios e superação. No final da conversa, Cláudio Ramos fez questão de deixar uma reflexão sincera. Apesar de reconhecer o mérito da vitória de Eva Pais, admitiu que Ana também seria uma justa vencedora.

Mas foi Cristina Ferreira quem protagonizou uma das declarações mais marcantes da entrevista. “Eu nunca o pude dizer, mas de todos os programas que apresentei, tu és sem dúvida das pessoas que eu mais gostei de conhecer num reality. Acho que há mesmo poucas pessoas como tu e ninguém percebeu do lugar de onde vinhas e isso explica tudo. É que quem vê realities vê muito pouco para além daquilo que vocês dão e às vezes é preciso ver mais um bocadinho… mas essa vitória tu já conquistaste.”

Palavras que deixaram Ana visivelmente tocada e que reforçam o impacto que a concorrente teve — não só no jogo, mas também fora dele.