Ana esclarece sentimentos por Pedro e explica verdadeiro motivo das lágrimas na revelação do segredo

Foi um dos momentos que mais deu que falar durante o «Secret Story» e agora a concorrente expulsa esclareceu no «Dois às 10».

Um dos momentos que mais deu que falar após a revelação do segredo de Pedro e Marisa — que são casados — foi a reação emocionada de Ana, que acabou por chorar. Rapidamente surgiram especulações de que as lágrimas estariam ligadas a sentimentos por Pedro, algo que a ex-concorrente fez questão de desmentir.

De forma clara, Ana explicou o verdadeiro motivo da sua reação: “Ele teve a controlar o jogo dela.”

Segundo a ex-concorrente, o choque não foi emocional, mas humano. Ana revelou que se colocou no lugar de Marisa e que as atitudes de Pedro já lhe tinham levantado dúvidas dentro da casa. “Foi imaginar o Pedro perante o jogo da Marisa, porque já tinha visto atitudes dele a tentar fazer o controlo.”

As lágrimas surgiram, assim, de uma preocupação genuína com a dinâmica do casal dentro do jogo e não de qualquer envolvimento sentimental, como chegou a ser insinuado.

Agora, com mais distância e fora da pressão constante da casa mais vigiada do país, Ana sente-se mais tranquila para esclarecer a sua posição — e deixar claro que o que a abalou foi a forma como certas relações se manifestaram em jogo, e não o coração.