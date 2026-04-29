Ana vai regressar ao restaurante onde trabalhava? Fora do Secret Story, ex-concorrente revela tudo

A quinta classificada do Secret Story revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.
Depois de conquistar o quinto lugar no Secret Story - Casa dos Segredos, Ana Sousa esteve esta quarta-feira, 29 de abril, no Dois às 10 e acabou por falar sobre um dos temas que mais curiosidade gerou durante a sua participação: a vida profissional. Recorde-se que a finalista entrou no reality com um segredo que deu muito que falar: “À noite, trabalho em lingerie.”
Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ana foi confrontada com a inevitável pergunta: vai regressar ao restaurante onde trabalhava? “Claro que tenho de ir lá”, começou por dizer, deixando no ar a ligação ao espaço. Mas quando pressionada sobre um regresso efetivo, hesitou: “Não… não sei ainda. Calma, sr. Luís [patrão de Ana Sousa], não se assuste!”, atirou, entre risos.
O momento ganhou ainda mais interesse quando Cristina Ferreira levantou uma hipótese que muitos já tinham considerado:
“Tens receio de que vão lá agora para te ver?” A resposta foi curta, mas reveladora: “Também.”
Entre dúvidas e alguma cautela, Ana Sousa mostra que o pós-reality traz novas oportunidades