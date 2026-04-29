Após sair do Secret Story, Ana faz revelação que envolve o pai do filho: «Toda a gente vai ficar chocada»

A quinta classificada do Secret Story abriu o coração no Dois às 10.

Depois de conquistar o quinto lugar no Secret Story - Casa dos Segredos, Ana Sousa continua a surpreender fora da casa. A ex-concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10 e acabou por fazer uma “confidência” que apanhou todos de surpresa.

“Toda a gente vai ficar chocada. Mas só apresentei o pai do meu filho aos meus pais. A minha vida começou depois disso”, começou por revelar, deixando no ar a complexidade do seu passado.

Num tom emotivo, Ana recordou ainda o percurso pessoal e a forma como sempre tentou corresponder às expectativas da família:

“Sempre fui uma menina bem comportada, porque não queria criar problemas aos meus pais. Sempre fui a menina que ninguém acreditava que ia estudar, e estudou. Nunca acreditaram que tivesse um trabalho próprio. E sempre o tive.”

A conversa ganhou ainda mais intensidade quando Cristina Ferreira lhe lançou uma pergunta direta: “És uma mulher muito ferida?” Sem esconder a emoção, Ana respondeu com um simples gesto: acenando que sim.

Veja a conversa completa: