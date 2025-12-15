Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:43

Foi durante a conversa no «Dois às 10» que Ana, concorrente expulsa do «Secret Story» deu as primeiras impressões do jogo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A saída de Ana do «Secret Story – Casa dos Segredos» trouxe consigo revelações inesperadas. Fora da casa, a ex-concorrente teve finalmente acesso a informações que, lá dentro, desconhecia por completo — e uma delas deixou-a particularmente surpreendida: Pedro ser um dos concorrentes preferidos do público.

Ana não escondeu o choque ao perceber a popularidade do colega de jogo, explicando que, dentro da casa, a perceção era bem diferente. “Surpreendeu-me o facto do Pedro ser um dos preferidos. Sobretudo porque nós, lá dentro, só soubemos do segredo agora. Chegava-se aos diretos e ele tremia. Antes do segredo tentava perceber o que é que o Pedro tinha.”

A revelação do segredo acabou por mudar ainda mais a forma como Ana olhava para Pedro — mas não necessariamente para melhor. “Assim que sei do segredo, ainda fiquei a pensar pior do Pedro. Na minha opinião, ele falava mal para as mulheres e não falava igual para os homens.”

Declarações fortes que mostram como o jogo vivido dentro da casa pode ser muito diferente da leitura feita cá fora — e como certas atitudes ganham um novo peso quando vistas à distância.

Temas: Secret Story Ana Dois às 10 Pedro Jorge

A Não Perder

Cuidado com estes peixes “saudáveis”. Podem fazer mais mal do que bem

Há 20 min

Isto vai fazer com que nunca mais precise de deitar a esfregona fora

Há 50 min

As seis regras de ouro para uma massa perfeita

Há 1h e 20min

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Há 1h e 42min

É desta forma que vai poupar no azeite. Ao fim do mês, vai sentir a diferença

Há 2h e 20min

Provavelmente está a cometer este erro ao lavar a cara de manhã

Há 2h e 50min

Cristina Ferreira rendida a região para onde se mudou uma famosa apresentadora de TV americana

Há 2h e 51min
MAIS

Mais Vistos

Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal

Hoje às 12:30

Cristina Ferreira revela pormenores da noite de Pedro e Marisa: “Dormiram juntos”

Hoje às 10:17

Ana explica por que razão nunca teve namorado

Hoje às 12:00

Cinha Jardim enche Liliana de críticas: “Não gosto da rapariga”

Hoje às 10:14

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Há 1h e 50min

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Há 1h e 42min

Cristina Ferreira rendida a região para onde se mudou uma famosa apresentadora de TV americana

Há 2h e 51min

Liliana Filipa vive "sonho de inverno" muito bem acompanhada. Hotel é incrível

Hoje às 10:41

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Hoje às 10:20

Fotos

Cuidado com estes peixes “saudáveis”. Podem fazer mais mal do que bem

Há 20 min

Isto vai fazer com que nunca mais precise de deitar a esfregona fora

Há 50 min

As seis regras de ouro para uma massa perfeita

Há 1h e 20min

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Há 1h e 42min