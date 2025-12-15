Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»

Foi durante a conversa no «Dois às 10» que Ana, concorrente expulsa do «Secret Story» deu as primeiras impressões do jogo.

A saída de Ana do «Secret Story – Casa dos Segredos» trouxe consigo revelações inesperadas. Fora da casa, a ex-concorrente teve finalmente acesso a informações que, lá dentro, desconhecia por completo — e uma delas deixou-a particularmente surpreendida: Pedro ser um dos concorrentes preferidos do público.

Ana não escondeu o choque ao perceber a popularidade do colega de jogo, explicando que, dentro da casa, a perceção era bem diferente. “Surpreendeu-me o facto do Pedro ser um dos preferidos. Sobretudo porque nós, lá dentro, só soubemos do segredo agora. Chegava-se aos diretos e ele tremia. Antes do segredo tentava perceber o que é que o Pedro tinha.”

A revelação do segredo acabou por mudar ainda mais a forma como Ana olhava para Pedro — mas não necessariamente para melhor. “Assim que sei do segredo, ainda fiquei a pensar pior do Pedro. Na minha opinião, ele falava mal para as mulheres e não falava igual para os homens.”

Declarações fortes que mostram como o jogo vivido dentro da casa pode ser muito diferente da leitura feita cá fora — e como certas atitudes ganham um novo peso quando vistas à distância.