Até os médicos falam em milagre. Foi esta a Santa a quem a família da Ana, do «Secret Story», confiou

A história de Ana, concorrente do “Secret Story”, é marcada pela fé e pela superação. Em bebé, os médicos disseram que nunca iria andar. Mas, com três anos e meio, deu os primeiros passos — um momento que a família descreve como um verdadeiro milagre.

O segredo de Ana, revelado na última gala — “Na minha aldeia acreditam que sou um milagre” —, emocionou o público e o país. Mas em Rans, a história é conhecida há muito tempo.

Quando Ana nasceu, os pais perceberam cedo que algo não estava bem. Não tinha força, não conseguia segurar objetos nem andar. “Com sete meses percebi que a Ana era especial. A partir daí começou a nossa cruz”, recorda Maria José Baptista, mãe da jovem.

Os médicos diziam que a menina nunca iria andar, mas a família recusou perder a fé. Fizeram promessas, rezaram e confiaram o destino da criança a Nossa Senhora dos Passos. “Acreditámos sempre. Rezei missas e pedi à Nossa Senhora dos Passos que lhe desse forças. E um dia, o pai chamou-a e ela andou”, contou Ana Paula Baptista, tia da concorrente, emocionada.

Aos três anos e meio, Ana deu os primeiros passos — e em Rans ninguém esquece esse dia. Até os médicos ficaram surpreendidos. “Para mim, foi mesmo um milagre”, afirma a mãe.

Todos os anos, a família vai a Fátima agradecer, e mantém viva a devoção à Santa a quem confiaram o futuro da filha.