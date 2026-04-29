Fora do Secret Story, Ana deixa recado implacável a Ricardo João: «Não vou permitir»

Eva e Ariana estão longe uma da outra, mas vivem o mesmo “drama”. E não tem nada a ver com Diogo

Dentro da casa do Secret Story, a relação entre Ana e Ricardo João nunca foi indiferente. Entre discussões intensas, momentos divertidos e até algumas trocas de palavras carinhosas, os dois protagonizaram uma verdadeira dinâmica de “cão e gato”.

Ao longo do jogo, muitos chegaram a acreditar que poderia nascer algo mais entre os dois. Mas, cá fora, Ana parece ter colocado um ponto final em qualquer possibilidade — e fê-lo sem rodeios.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente deixou um recado firme sobre aquilo que procura — e, sobretudo, o que não aceita — numa relação. “Tenho isto para dizer: não vou aceitar mais na minha vida alguém que não seja cuidadoso comigo. E uma pessoa que não saiba que, naquele momento, não é altura para falar… não tem espaço na minha vida. Eu não vou permitir mais estar num lugar em que as palavras vão ser menos agradáveis.”

Questionada sobre se houve atitudes de Ricardo João que a magoaram, Ana não escondeu: “E eu não merecia. Porque mesmo quando ele não esteve bem, eu via o lado bom dele. E eu dizia à voz: ele pode gostar muito, mas com estas atitudes não vai longe… e não vai.”

Palavras que deixam claro que, apesar da ligação que existiu dentro da casa, o desfecho cá fora é outro. Mais consciente e determinada, Ana mostra que está pronta para seguir em frente — mas com regras bem definidas.