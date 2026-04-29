Fora do Secret Story, Ana desaba em lágrimas ao ouvir palavras inéditas: «Nunca esperei isto»

Depois de uma participação marcante no Secret Story, Ana viveu um dos momentos mais emocionantes fora da casa, durante a sua passagem pelo Dois às 10.

Ao longo da conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ana falou sobre a relação com a família, admitindo que, apesar de existir amor, raramente ouviu palavras de carinho ou demonstrações de afeto. Mas tudo mudou em direto.

Os pais da finalista surpreenderam-na com um vídeo especial, onde falaram com orgulho e ternura sobre a filha — algo que Ana não estava à espera. No mesmo registo, mostraram ainda uma reação tranquila ao segredo revelado no programa, relacionado com o facto de a jovem ter trabalhado num restaurante onde servia de lingerie.

Perante as imagens, Ana não conteve as lágrimas. “Senti o orgulho. É a primeira vez que ouço estas palavras, é incrível… nunca esperei isto. É uma vitória para mim. O meu pai nunca se expressou assim. Ver isto dá vontade de sair daqui e dizer o quanto o amo”, confessou, visivelmente emocionada.

A ex-concorrente explicou ainda que os pais pertencem a uma geração mais reservada: “Eles são duros e pertencem a uma geração de não andar ali no miminho.”

Num dos momentos mais genuínos da entrevista, Ana recordou também as suas origens humildes e o percurso de trabalho desde cedo. “Venho de um sítio de luta (…) A minha mãe tem fogão a lenha a trabalhar o ano inteiro (…) E ela põe lá os tremoços a cozinhar. E eu ia com balde e enchia um copo, é 1 euro, dois copos, dois euros. E fazia 30, 40 euros ao sábado. E está tudo bem. A minha vida é assim, é uma vida de trabalho, de bora para a frente”, contou, com orgulho.