Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:26

As intensas primeiras horas de Ana Batista, depois de ser expulsa do «Secret Story».

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A última gala do “Secret Story – Casa dos Segredos” ficou marcada pela expulsão de Ana, que viveu um dos momentos mais emotivos da noite assim que chegou ao estúdio. Visivelmente emocionada, a ex-concorrente correu para os braços da mãe e da tia, protagonizando um reencontro carregado de lágrimas, abraços e muito carinho.

O momento especial não passou despercebido aos telespectadores e mostrou o lado mais humano de Ana, que, depois de semanas de intensa pressão dentro da casa, pôde finalmente voltar a sentir o conforto da família.

Já esta segunda-feira, Ana esteve no “Dois às 10”, onde falou abertamente sobre a sua experiência no reality show, os altos e baixos do jogo e as emoções vividas desde que saiu da casa mais vigiada do país.

Um dia depois, recorreu às redes sociais para fazer um balanço de tudo o que viveu, deixando uma mensagem sentida aos seguidores:

Ainda a digerir tudo o que vivi 

Participar neste programa foi uma experiência única, cheia de emoções, aprendizagens e desafios.

Obrigada a toda a produção e equipa por esta oportunidade incrível.

E obrigada a todos os que me apoiaram e enviaram tanto carinho. Senti-vos em cada momento.

Levo-vos comigo.”

 

Entre emoção, gratidão e novas aprendizagens, Ana fecha assim um capítulo marcante da sua vida, levando consigo o apoio de quem nunca deixou de estar ao seu lado — dentro e fora da casa.

Temas: Secret Story Ana Dois às 10 Reality Show

RELACIONADOS

Ana surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos durante entrevista: «Tenho uma pergunta para vocês»

Ana esclarece sentimentos por Pedro e explica verdadeiro motivo das lágrimas na revelação do segredo

Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»

Fora do Estúdio

Longe da televisão, Ruben Rua mostra-se melhor do que nunca ao lado da namorada: «Casal perfeito!»

Hoje às 14:51

Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Hoje às 11:23

Cristina Ferreira deu de caras com princesa inglesa e conta detalhes reveladores

Ontem às 15:37

Cristina Ferreira rendida a região para onde se mudou uma famosa apresentadora de TV americana

Ontem às 14:28

Liliana Filipa vive "sonho de inverno" muito bem acompanhada. Hotel é incrível

Ontem às 10:41

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Ontem às 10:20

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Ontem às 10:08
MAIS

Mais Vistos

Ana explica por que razão nunca teve namorado

Ontem às 12:00

Almirante Gouveia e Melo confessa que não festeja o seu aniversário. A razão comove todos

Hoje às 11:32

Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"

Hoje às 10:31

Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque

Ontem às 11:22

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta receita de bacalhau com camarão vai conquistar todos no Natal

Ontem às 15:30

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Fotos

Há quanto tempo a sua máquina não passa por um ciclo de limpeza do tambor?

Há 3h e 18min

É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»

Há 3h e 46min

Por que razão anda toda a gente a mergulhar papel higiénico em vinagre?

Há 3h e 48min

6 formas infalíveis de aquecer a casa sem gastar uma fortuna

Hoje às 16:00