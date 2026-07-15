«Até nos piores momentos»: Ariana Miranda revela problema de saúde e Diogo Maia reage com emoção

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Ariana Miranda revelou estar a enfrentar um momento delicado de saúde, mas tem contado com o apoio incondicional de Diogo Maia.

Depois de ter revelado aos seguidores que irá afastar-se temporariamente das redes sociais devido a problema de saúde, a ex-concorrente do "Secret Story 10" recorreu ao Instagram para fazer uma emocionante declaração ao namorado.

«Amo-te para sempre, obrigada por estares sempre comigo até nos piores momentos ❤️ para sempre um do outro», escreveu Ariana, acompanhando as palavras com uma fotografia ao lado de Diogo Maia.

A resposta não tardou. O jovem fez questão de republicar a imagem na sua própria conta de Instagram e deixou uma curta, mas sentida, mensagem à companheira. «Para sempre ao teu lado ❤️❤️», escreveu.

A troca de declarações acontece numa altura particularmente sensível para Ariana Miranda, que revelou estar a atravessar um problema de saúde. Apesar de ainda não ter explicado em detalhe o que aconteceu, garantiu aos seguidores que o fará quando estiver recuperada.

 

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Secret Story Ariana Miranda Diogo Maia Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Apoiada por Diogo Maia. Ariana Miranda faz anúncio e revela problema de saúde que a levou ao hospital

Fora do Estúdio

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 29min

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Há 3h e 48min

Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»

Hoje às 14:42

Apoiada por Diogo Maia. Ariana Miranda faz anúncio e revela problema de saúde que a levou ao hospital

Hoje às 08:48

O que se passa com Ariana Miranda? Ex-concorrente do Secret Story comunica decisão e preocupa fãs

Hoje às 08:36

Não deixou passar. Ao lado do namorado, Eva Pais responde a comentários de Catarina Miranda

Ontem às 20:31

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Ontem às 15:26
MAIS

Mais Vistos

Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

Ontem às 11:24

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Hoje às 10:00

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Hoje às 10:06

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

18 jun, 11:54

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Ontem às 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Há 48 min

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Há 2h e 1min

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Há 3h e 1min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 29min