«Até nos piores momentos»: Ariana Miranda revela problema de saúde e Diogo Maia reage com emoção

Participou em três reality shows da TVI e afastou-se das redes sociais. Agora, está de regresso e assume nova namorada

Ariana Miranda revelou estar a enfrentar um momento delicado de saúde, mas tem contado com o apoio incondicional de Diogo Maia.

Depois de ter revelado aos seguidores que irá afastar-se temporariamente das redes sociais devido a problema de saúde, a ex-concorrente do "Secret Story 10" recorreu ao Instagram para fazer uma emocionante declaração ao namorado.

«Amo-te para sempre, obrigada por estares sempre comigo até nos piores momentos ❤️ para sempre um do outro», escreveu Ariana, acompanhando as palavras com uma fotografia ao lado de Diogo Maia.

A resposta não tardou. O jovem fez questão de republicar a imagem na sua própria conta de Instagram e deixou uma curta, mas sentida, mensagem à companheira. «Para sempre ao teu lado ❤️❤️», escreveu.

A troca de declarações acontece numa altura particularmente sensível para Ariana Miranda, que revelou estar a atravessar um problema de saúde. Apesar de ainda não ter explicado em detalhe o que aconteceu, garantiu aos seguidores que o fará quando estiver recuperada.