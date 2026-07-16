Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

Depois de ter revelado nas redes sociais que foi parar ao hospital na sequência de uma queda da cama, Ariana Miranda voltou a falar sobre o assunto, desta vez em direto no "Dois às 10", da TVI.
A ex-concorrente do "Secret Story 10" tinha explicado anteriormente que sofreu uma queda aparatosa durante a noite, acabando por ficar com ferimentos visíveis no lábio e no nariz. O tema acabou por ser debatido no programa, onde Gonçalo Quinaz levantou algumas dúvidas sobre a versão apresentada por Ariana, deixando no ar a possibilidade de a jovem não estar a contar toda a verdade.
Perante a especulação, Cristina Ferreira pediu à produção que contactasse Ariana Miranda em direto para esclarecer a situação. «Ó mulher, tu tens que nos explicar porque é assim, porque há aqui uma fação... Tu caíste mesmo da cama?», questionou a apresentadora.
Sem hesitar, Ariana confirmou a versão que já tinha partilhado. «Caí, infelizmente caí», respondeu.
Cristina Ferreira quis perceber como tudo aconteceu e perguntou se Ariana se tinha apercebido de que estava a cair. «Eu só acordei quando bati no chão. Eu não estava a reparar que estava a cair. Não era quando ia cair, rapariga», brincou.
Foi apenas depois do impacto que percebeu a gravidade da situação. «Eu olhei para a mão e vi que estava sangue. Depois tinha um espelho à frente. Eu olhei e estava o nariz todo cheio de sangue... e eu disse: "Já me matei toda"», recordou.
Depois da queda, explicou que contactaram a linha SNS 24 antes de seguirem para o Hospital de Santa Maria. «Demorou um bocadinho. Perguntaram as coisas», contou, admitindo que nem ela própria conseguia explicar exatamente como tinha caído.
Já no hospital, Cristina Ferreira aproveitou para perguntar se também tinham atribuído uma pulseira ao namorado, Diogo Maia, que a acompanhou. «Dão, dão. Então a minha era amarela e ao Diogo deram a roxa», respondeu Ariana.
No final da conversa, a ex-concorrente garantiu que não estava a sonhar nem aconteceu nada de anormal antes da queda, reforçando que tudo não passou de um acidente doméstico durante a noite.