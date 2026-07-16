Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Depois de ter revelado nas redes sociais que foi parar ao hospital na sequência de uma queda da cama, Ariana Miranda voltou a falar sobre o assunto, desta vez em direto no "Dois às 10", da TVI.

A ex-concorrente do "Secret Story 10" tinha explicado anteriormente que sofreu uma queda aparatosa durante a noite, acabando por ficar com ferimentos visíveis no lábio e no nariz. O tema acabou por ser debatido no programa, onde Gonçalo Quinaz levantou algumas dúvidas sobre a versão apresentada por Ariana, deixando no ar a possibilidade de a jovem não estar a contar toda a verdade.

Perante a especulação, Cristina Ferreira pediu à produção que contactasse Ariana Miranda em direto para esclarecer a situação. «Ó mulher, tu tens que nos explicar porque é assim, porque há aqui uma fação... Tu caíste mesmo da cama?», questionou a apresentadora.

Sem hesitar, Ariana confirmou a versão que já tinha partilhado. «Caí, infelizmente caí», respondeu.

Cristina Ferreira quis perceber como tudo aconteceu e perguntou se Ariana se tinha apercebido de que estava a cair. «Eu só acordei quando bati no chão. Eu não estava a reparar que estava a cair. Não era quando ia cair, rapariga», brincou.

Foi apenas depois do impacto que percebeu a gravidade da situação. «Eu olhei para a mão e vi que estava sangue. Depois tinha um espelho à frente. Eu olhei e estava o nariz todo cheio de sangue... e eu disse: "Já me matei toda"», recordou.

Depois da queda, explicou que contactaram a linha SNS 24 antes de seguirem para o Hospital de Santa Maria. «Demorou um bocadinho. Perguntaram as coisas», contou, admitindo que nem ela própria conseguia explicar exatamente como tinha caído.

Já no hospital, Cristina Ferreira aproveitou para perguntar se também tinham atribuído uma pulseira ao namorado, Diogo Maia, que a acompanhou. «Dão, dão. Então a minha era amarela e ao Diogo deram a roxa», respondeu Ariana.

No final da conversa, a ex-concorrente garantiu que não estava a sonhar nem aconteceu nada de anormal antes da queda, reforçando que tudo não passou de um acidente doméstico durante a noite.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Secret Story Ariana Miranda Dois às 10 Cristina Ferreira
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

A Não Perder

Em direto, Cláudio Ramos informa Cristina Ferreira que um famoso português deu entrada no hospital

Há 29 min

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 40min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 52min

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Ontem às 18:13

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Ontem às 17:00

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Ontem às 16:00

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Ontem às 15:31
MAIS

Mais Vistos

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Ontem às 10:06

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Ontem às 10:00

Após relação polémica em reality show, ex-concorrente assume nova namorada

Ontem às 10:43

David Maurício foi burlado em milhares de euros. Ex-concorrente deixa apelo

Ontem às 10:54

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Fora do Estúdio

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 40min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 52min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Ontem às 15:31

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Ontem às 15:13

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Em direto, Cláudio Ramos informa Cristina Ferreira que um famoso português deu entrada no hospital

Há 29 min

Em direto, Cristina Ferreira liga para Ariana e esclarece o que aconteceu: «Tu caíste mesmo da cama?»

Há 36 min

Surpresa! Pedro Jorge anuncia casamento com Marisa Pires: «Sinto-me realizado e feliz»

Há 1h e 40min

Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

Há 2h e 52min