O que se passa com Ariana Miranda? Ex-concorrente do Secret Story comunica decisão e preocupa fãs

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Ariana Miranda vive um momento delicado e decidiu partilhá-lo com os seguidores.

A ex-concorrente do "Secret Story 10" recorreu às stories do Instagram para explicar que vai estar afastada das redes sociais durante algum tempo por motivos de saúde. «Olá malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever.

Apesar da ausência, Ariana fez questão de tranquilizar os fãs. «Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor venho aqui. Espero que compreendam, uma grande beijoca a todos», acrescentou.

Entretanto, os seguidores multiplicaram as mensagens de apoio, desejando uma rápida recuperação a Ariana Miranda.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Secret Story Ariana Miranda Dois às 10 Diogo Maia
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Ao lado de Ariana, Diogo revela que tentou entrar em contacto com Eva. E isto foi o que aconteceu

Juntos pela primeira vez numa entrevista, Diogo e Ariana revelam novidade na relação após o “Secret Story”

Diogo e Ariana vivem momento escaldante. E Ana, ex-concorrente do Secret Story, esteve “por trás” de tudo

Fora do Estúdio

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 12min

Os fãs não param de elogiar a pele de Cristina Ferreira. Apresentadora explica o que «faz a diferença»

Há 3h e 31min

Luto. Desfeita, Rosa Bela chora a morte de pessoa muito especial: «É tão difícil encontrar palavras»

Hoje às 14:42

«Até nos piores momentos»: Ariana Miranda revela problema de saúde e Diogo Maia reage com emoção

Hoje às 12:03

Apoiada por Diogo Maia. Ariana Miranda faz anúncio e revela problema de saúde que a levou ao hospital

Hoje às 08:48

Não deixou passar. Ao lado do namorado, Eva Pais responde a comentários de Catarina Miranda

Ontem às 20:31

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Ontem às 15:26
MAIS

Mais Vistos

Aos 5 anos, Gabriel enfrenta terceiro tumor e médicos não têm esperança

Ontem às 11:24

Cristina Ferreira esclarece motivo de ausência em programa da TVI: “Não posso mesmo”

Hoje às 10:00

Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Hoje às 10:06

Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida

Ontem às 10:12

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

Ontem às 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Há 31 min

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Há 1h e 44min

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

Há 2h e 44min

«O que é que aconteceu?»: Carolina Pinto não esconde emoção ao falar do fim da relação com Marco Costa

Há 3h e 12min