O que se passa com Ariana Miranda? Ex-concorrente do Secret Story comunica decisão e preocupa fãs

O primeiro corte de cabelo. Filha de Marisa e Pedro Jorge fica ainda mais parecida com a mãe: «Princesa linda»

Ariana Miranda vive um momento delicado e decidiu partilhá-lo com os seguidores.

A ex-concorrente do "Secret Story 10" recorreu às stories do Instagram para explicar que vai estar afastada das redes sociais durante algum tempo por motivos de saúde. «Olá malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever.

Apesar da ausência, Ariana fez questão de tranquilizar os fãs. «Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor venho aqui. Espero que compreendam, uma grande beijoca a todos», acrescentou.

Entretanto, os seguidores multiplicaram as mensagens de apoio, desejando uma rápida recuperação a Ariana Miranda.