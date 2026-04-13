A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Ariana sem reação: «Não se explica»

A entrevista de Ariana Miranda ficou marcada por um momento de silêncio e muita emoção.

Durante a conversa no “Dois às 10”, Cristina Ferreira confrontou diretamente a ex-concorrente com uma das decisões mais polémicas do seu jogo: “Quando sabes do segredo, no primeiro momento viras-te para os dois e dizes tudo o que tens a dizer… sentiste-te usada, porque é que cais outra vez?”

Perante a pergunta, Ariana ficou visivelmente pensativa, em silêncio durante alguns segundos, antes de responder com sinceridade. “Não se explica. Foi o que eu disse, eu efetivamente já não conseguia afastar-me dele por sentir o que sentia, e senti que se me afastasse, ia ficar ainda mais triste”, começou por admitir.

A jovem revelou ainda o sentimento de solidão que viveu naquele momento dentro da casa: “Estava tudo em cima de mim quando descobriram toda a verdade, eu senti-me sozinha e ele foi a única pessoa que foi ter comigo para saber se eu estou bem.”

Um desabafo sentido que ajuda a perceber o lado emocional por trás de uma das histórias mais comentadas desta edição