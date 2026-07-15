Apoiada por Diogo Maia. Ariana Miranda faz anúncio e revela problema de saúde que a levou ao hospital

A ex-concorrente do "Secret Story 10" recorreu às stories do Instagram para explicar que vai estar afastada das redes sociais durante algum tempo por motivos de saúde.

«Olá malta, boa tarde. Infelizmente, por questões de saúde, vou andar um bocadinho desaparecida dos stories», começou por escrever. Apesar da ausência, Ariana fez questão de tranquilizar os fãs.

«Vou continuar a publicar coisas, só não me vão ver a mim nos stories. Quando estiver melhor venho aqui. Espero que compreendam, uma grande beijoca a todos», acrescentou.

Mais tarde, já a partir do hospital, onde surgiu com pulseiras hospitalares no pulso, a namorada de Diogo Maia voltou a atualizar o seu estado de saúde. «Estamos por aqui há umas horas para ter a certeza que está tudo bem, dentro dos possíveis. Quando estiver melhor virei aqui explicar-vos o que aconteceu», revelou.

A jovem aproveitou ainda para agradecer o carinho que tem recebido e desmentir alguns rumores que começaram a circular nas redes sociais. «Desde já quero agradecer todas as mensagens de carinho que tenho recebido, um grande beijinho. E para as pessoas que dizem que fui fazer plásticas: não, não fui fazer plástica nenhuma», rematou.

Entretanto, os seguidores multiplicaram as mensagens de apoio, desejando uma rápida recuperação a Ariana Miranda.