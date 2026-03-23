Após descobrir relação de Eva e Diogo, Hélder expõe atitude de Ariana que passou despercebida

  • Dois às 10
  • Há 1h e 41min

O polémico triângulo entre Diogo, Eva e Ariana continua a marcar o ritmo do Secret Story 10 e foi tema central da conversa com Hélder no programa Dois às 10.

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À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente começou por explicar por que razão os colegas dentro da casa parecem não perceber o que está a acontecer. Segundo o próprio, a estratégia de Diogo acabou por baralhar completamente o grupo: “É impossível alguém que namora, isto a meu ver, fazer isto”, afirmou, justificando a descrença generalizada.

Hélder analisou ainda o momento em que parte do segredo foi revelado, sublinhando como a forma como foi dito acabou por confundir todos os concorrentes: “O João disse: ‘Tenho namorada na casa barra cara-metade’. (…) A partir do momento em que diz ‘namorada barra cara-metade’, nós excluímos a namorada e ligamos só à alma gémea”, explicou, acrescentando que isso levou muitos a associarem a expressão a relações familiares, como irmãos gémeos.

Já sobre Ariana, o ex-concorrente não escondeu as dúvidas quanto às intenções dentro do jogo, apontando mudanças de comportamento ao longo das últimas semanas: “A partir do momento em que há um avião que vai para o Diogo (…) e que se sente que ele tem força cá fora, a Ariana aproxima-se mais, é mais carinhosa, abraça mais”, observou.

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Por fim, Hélder deixou uma conclusão que acabou por surpreender os apresentadores: as atitudes de Diogo já não causam impacto dentro da casa. “Já, infelizmente, já se tornou banal este comportamento”, atirou.

Perante esta leitura, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos admitiram que a eventual revelação total do segredo poderá não ter o efeito esperado, numa casa que parece cada vez mais habituada à polémica

Temas: Secret Story Ariana Helder Eva Diogo
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