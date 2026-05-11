Após ser expulsa do Desafio Final, Ariana faz descoberta: «Que tristeza»

Secret Story - Desafio Final terminou, mas cá fora continuam a surgir novidades inesperadas para Ariana.

Durante a participação no reality show da TVI, a conta de Instagram de Ariana acabou por ser eliminada, obrigando agora à criação de um novo perfil para recuperar a ligação aos seguidores: «É uma tristeza», disse a ex-concorrente.

Ainda sem conhecer todos os detalhes do que aconteceu enquanto esteve dentro da casa, a ex-concorrente mostrou-se, no entanto, entusiasmada com esta nova fase e com a possibilidade de explorar mais o lado digital e criativo.

Entre as ideias para o futuro está até o lançamento de uma coleção de camisolas, inspirada precisamente num dos visuais que usou durante o programa e que acabou por se tornar viral nas redes sociais.

A peça em questão gerou várias reações entre os fãs do formato, tornando-se rapidamente um dos looks mais comentados da edição.