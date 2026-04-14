«Depois de tudo o que vi...»: fora do Secret Story, Ariana comunica decisão sobre Diogo

  • Dois às 10
  • Há 2h e 44min

Já fora da casa do “Secret Story - Casa dos Segredos”, Ariana Miranda começa a refletir sobre o futuro e sobre a ligação a Diogo.

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Em entrevista no programa «Última Hora», a jovem foi confrontada com a pergunta direta: afinal, ainda acredita numa relação cá fora? “Achas que vais ficar com o Diogo?”, questionou a repórter.

A resposta de Ariana mostrou cautela, mas também deixou no ar que há sentimentos por esclarecer: “Depois de tudo o que eu vi, quero falar com ele e entender o porquê disto tudo. Se vai dar algo mais que isso, só o futuro dirá”.

Ainda assim, quando confrontada com os próprios sentimentos, não escondeu aquilo que viveu dentro da casa.“Mas gostavas?”, foi questionada. “Sim, não posso estar a dizer que não. Foi uma pessoa que me marcou”, assumiu.

Palavras que mostram que, apesar da polémica e das dúvidas, a história entre Ariana e Diogo pode ainda não ter chegado ao fim.

Temas: Secret Story Ariana Dois às 10 Diogo
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