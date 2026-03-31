Descobrimos o signo de Ariana depois do comentário polémico de Sara: «Gostam de ficar com os homens das outras»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:43

Foi uma das frases que foi replicada nas redes sociais e agora descobrimos o signo da concorrente. Sara já justificou a frase, dizendo que se trata de um trauma antigo.

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A tensão dentro da casa do “Secret Story 10” continua ao rubro e há momentos que não passam despercebidos ao público. Durante uma das discussões mais intensas, Sara acabou por fazer um comentário que rapidamente gerou polémica: “O signo da Ariana… gostam de ficar com os homens das outras”, atirou, referindo-se diretamente à colega.

A frase incendiou as redes sociais e motivou reações imediatas, com muitos espectadores a criticarem a generalização feita pela concorrente. Já na gala, confrontada com o impacto das suas palavras, Sara acabou por esclarecer o contexto do comentário. A concorrente explicou que a afirmação teve origem numa experiência pessoal, assumindo tratar-se de um “trauma” vivido no passado.

Entretanto, e no meio da curiosidade gerada, revelamos o signo de Ariana: Escorpião.

Entre emoções à flor da pele e conflitos cada vez mais intensos, certo é que o ambiente dentro da casa continua longe de acalmar.

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